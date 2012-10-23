Новый «парковочный» норматив облегчит жизнь застройщиков

В Тюмени активно ведется строительство домов, офисов, коммерческих площадей. Специалисты градостроительства пытаются заставить строителей обеспечивать здания необходимым количеством парковочных мест, по новым расчётам этот показатель будет даже несколько снижен.
Местные нормативы, предусмотренные местным градостроительным кодексом, выполняются для разработки градостроительной документации. Что касается проектной документации конкретного объекта, то никаких нормативов по расчету парковочных мест здесь нет. Есть лишь небольшая табличка в СНиПе с усредненным по всей стране показателем по парковкам. «Этот показатель не подходит для города Тюмени, тем более, что он предназначен для учета гостевых парковок. И, поскольку мест для постоянного хранения автомобилей мало, градостроители начали предлагать застройщикам использовать местные нормативы при разработке проектной документации», - рассказала на круглом столе в Департаменте градостроительной политики в пятницу начальник отдела реализации генплана департамента градостроительной политики городской администрации Ирина Даровских.
Некоторые застройщики уверены, что обеспечивают жильцов своих комплексов парковочными местами. Они демонстрируют свои комплексы сотрудникам департаментов и других структур чаще в дневное время, когда выглядит «парковочная» картина вполне положительно. Но в вечерние часы или в выходные практически во всех дворах очень много машин, рассказала Ирина Юрьевна.
Исследовательская работы МУП ГАИЦ на примере крупных городов с высоким уровнем автомобилизации показала, что расчёты, предложенные департаментом около года назад, в, принципе верны. В новых нормативах они лишь немного были подкорректированы. «Мы понизили норматив для объектов торгового назначения – раньше расчет шел от общей площади, а теперь – от торговой. Повысили слегка для офисов. Вопрос по жилью долгое время был открытым, но в итоге консенсус найден – снижено количество проживающих в квартире, тем самым, при расчете в целом количество постоянных парковочных мест на жилой дом снизилось примерно на 25%, относительно того, что существует сейчас», - пояснила сотрудник департамента.
Теоритически соблюсти эти нормы без строительства дополнительных паркингов на участке, выделенном под жилищное строительство, можно за счет уменьшения площади застройки и этажности. Но, при площади застройки 32,6% от участка (а это требование к строительству) для обеспечения жилья парковками, необходимо будет строить паркинги, пояснила докладчик.
«Но люди не хотят покупать паркинги, даже на стоянки не хотят ставить машины – предпочитают у подъезда и, чем ближе, тем лучше. Застройщики постоянно жалуются на малую долю покупателей паркингов, а дворы остаются в машинах, - объяснила Ирина Даровских, - Если мы утвердим эти показатели по паркингам, а я думаю, мы их утвердим в первом квартале 2013 года, (сейчас этот документ прошел уже практически все согласования и проверки), тогда застройщикам станет полегче». В итоге получается: чем меньше площадь жилья, тем меньше у дома парковочных мест.
Таким образом, у дома с квартирами по 100 квадратных метров возникнут примерно по 2 парковочных места на квартиру, что логично, а в домах эконом-формата – из расчета коэффициента 0,7.