Новый «парковочный» норматив облегчит жизнь застройщиков

«Но люди не хотят покупать паркинги, даже на стоянки не хотят ставить машины – предпочитают у подъезда и, чем ближе, тем лучше. Застройщики постоянно жалуются на малую долю покупателей паркингов, а дворы остаются в машинах, - объяснила Ирина Даровских, - Если мы утвердим эти показатели по паркингам, а я думаю, мы их утвердим в первом квартале 2013 года, (сейчас этот документ прошел уже практически все согласования и проверки), тогда застройщикам станет полегче». В итоге получается: чем меньше площадь жилья, тем меньше у дома парковочных мест.