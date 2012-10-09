Губернатор потребовал строить жилье качественнее

Известно, что Тюменская области – один из лидеров по вводу жилья. Но на первый план выходит не количество, а качество строительства. Строить качественно - такую задачу перед строителями поставил глава региона Владимир Якушев 8 октября в ходе селекторного совещания с главами городов и районов области.
В последние годы строители ежегодно вводят в Тюменской области более миллиона квадратных метров жилья. Они вплотную приблизились к задаче, поставленной в момент старта соответствующего приоритетного национального проекта – строить по 1 квадратному метру жилой площади на человека в год. За 7 месяцев текущего года введено 842,2 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов, сообщает пресс-служба губернатора.
В регионе продолжают реализоваться жилищные программы для разных групп населения, а также активнее решается вопрос переселения граждан из аварийных, непригодных для жизни домов.
«Объемы строительства неплохие, - констатировал губернатор. - Теперь пришло время ставить во главу угла вопросы его качества». Задачу контроля за соблюдением всех технологических норм, требований к безопасности и комфорту возводимого жилья – все, что входит в понятие «качество» - поставил Владимир Якушев перед главами муниципальных образований области.