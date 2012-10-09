Губернатор потребовал строить жилье качественнее

Известно, что Тюменская области – один из лидеров по вводу жилья. Но на первый план выходит не количество, а качество строительства. Строить качественно - такую задачу перед строителями поставил глава региона Владимир Якушев 8 октября в ходе селекторного совещания с главами городов и районов области.