«Ашан» в Тюмени откроется в декабре

Открытие «Ашан-Тюмень» планируется в декабре текущего года. Французская сеть, существующая в мире уже 50 лет, приходит в областной центр и готова поддержать тюменского производителя.
В минувшую пятницу 28 сентября директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Ерёмина провела рабочую встречу с представителем международной торговой сети «Ашан», директором гипермаркета в Тюмени Луи Лораном.
Во время прогулки по городу Луи Лоран отметил, что Тюмень- довольно чистый город и активно застраивается. «Действительно, наш город растет и хорошеет, – поддержала Елена Михайловна, – он активно расширяется, строятся новые микрорайоны, в которых появляются торговые центры, такие как «Ашан». Он будет расположен в одном из самых перспективных районов города – здесь продолжается масштабное строительство жилья».
«Сейчас мы заканчиваем строительство магазина и ведем работу по подбору персонала. Наша сеть планирует трудоустроить 350 – 400 человек», - сообщил Луи Лоран. Свои двери «Ашан-Тюмень» распахнет в декабре. Напомним, размещается строение в Тюменском микрорайоне на углу улиц Мельникайте и Широтной.
Во всем мире для оценки работы местного самоуправления в сфере торговли используют показатель: количество квадратных метров торговых площадей на тысячу жителей. Так вот, в Тюмени он равен 788 кв. м, что составляет 149% от нормы. А в Тюменском микрорайоне, где строится «Ашан», – 170 %. Этот процент увеличен за счет торговых центров «Метро», «Лента», «Автоград». Причем в последний очень часто приезжают жители северных районов и автономных округов Тюменской области (в Тюмени получают высшее образование их дети), сообщает пресс-служба администрации города. Поэтому этот район привлекателен для крупных торговых сетей.
Одним из важнейших вопросов встречи стало предложение о подписании проекта соглашения между администрацией города Тюмени и торговой сетью «Ашан», в котором будет указан процент продукции местных товаропроизводителей от общего объема ассортимента на тюменских прилавках этой торговой сети.
«У нас в городе и области активно работает программа «Покупаем тюменское!», – рассказывает Елена Еремина, – которая «продвигает» продукцию местных товаропроизводителей на тюменский рынок. С целью поддержки наших производителей товаров мы подписываем со всеми тюменскими торговыми центрами подобные соглашения. Оно не подразумевает монополию тюменских товаров на прилавках магазинов – тюменцы тоже любят испанское оливковое масло, итальянскую пасту и французские круассаны, но при этом они должны иметь возможность купить свежее молоко, творог, мясо и мясные полуфабрикаты от местных товаропроизводителей. Как правило, торговые сети устанавливают этот показатель в районе 10%. Что же касается реального объема продаж таких товаров, то, например, во втором квартале 2012 года он составил – 37%».
Луи Лоран поддержал этот проект и пообещал рассмотреть его условия более детально, изложив свои предложения и замечания на следующей встрече. При этом он выразил уверенность, что сотрудничество торговой сети «Ашан» с Тюменью будет продуктивным.