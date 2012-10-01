«Ашан» в Тюмени откроется в декабре

«У нас в городе и области активно работает программа «Покупаем тюменское!», – рассказывает Елена Еремина, – которая «продвигает» продукцию местных товаропроизводителей на тюменский рынок. С целью поддержки наших производителей товаров мы подписываем со всеми тюменскими торговыми центрами подобные соглашения. Оно не подразумевает монополию тюменских товаров на прилавках магазинов – тюменцы тоже любят испанское оливковое масло, итальянскую пасту и французские круассаны, но при этом они должны иметь возможность купить свежее молоко, творог, мясо и мясные полуфабрикаты от местных товаропроизводителей. Как правило, торговые сети устанавливают этот показатель в районе 10%. Что же касается реального объема продаж таких товаров, то, например, во втором квартале 2012 года он составил – 37%».