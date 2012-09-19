В области обновляются объекты культурного наследия

Зато к подрядчику, выполняющему работы на территории Знаменского кафедрального собора (ООО «Стройсервисинвест», г.Тобольск) претензий накопилось достаточно. Они касаются и темпов выполнения работ, и организации производственной деятельности в целом. Сейчас компания наверстывает отставание от графика. До заморозков на территории храма должны заменить инженерные сети, построить ливневую канализацию, провести благоустройство и отреставрировать ограду с воротами. Заместитель губернатора потребовал привести территорию собора в порядок. «Необходимо учитывать, что храм действующий, ежедневно его посещает множество верующих, строительные работы не должны мешать людям», - подчеркнул он. Подрядчик заверил, что в ближайшее время неудобства для прихожан будут минимизированы. К концу сентября основные работы по прокладке сетей будут завершены, и строители приступят к выполнению благоустройства прилегающей к храму территории, сообщает Главное управление строительства Тюменской области. Планируется, что в конце ноября текущего года ограда Знаменского собора украсится восстановленными воротами. После этого один из центральных храмов города примет поистине достойный вид.