Одиннадцатый офис «Адвекса» открылся в Тюмени

Новый офис «Адвекса» удобно расположен на «первой линии», на первом этаже. В просторном помещении реализован оригинальный дизайн-проект в европейском стиле – клиенту здесь будет комфортно и уютно. В настоящее время сформирована команда молодых, увлеченных своим делом специалистов под руководством Антона Великородных, который уже обладает необходимым опытом работы в ГК «Адвекс-Недвижимость», знает и ценит корпоративную культуру компании.