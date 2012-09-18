Одиннадцатый офис «Адвекса» открылся в Тюмени

Агентство недвижимости «Адвекс» открыло очередной офис. На этот раз – в 3-ем Заречном микрорайоне на улице Газовиков, 49/4.
Базисом для новой бизнес-площадки стал офис компании «Новостройки Тюмени» (дочерняя структура «Адвекса»), где ранее были представлены специализированные услуги по приобретению квартир на первичном рынке.
«Причина изменения формата этого офиса – в росте покупательского спроса на другие объекты недвижимости, - комментирует Сергей Сухарев, председатель Совета директоров ГК «Адвекс-Недвижимость». – Заречная часть Тюмени динамично развивается, поэтому абсолютно логично сегодня расширять здесь спектр услуг нашего агентства. Это будет современный, высокотехнологичный офис «Адвекса», где, как и в любом другом нашем офисе, клиенту будет оказываться качественная комплексная услуга», - отмечает Сергей Сухарев.
В офисе на Газовиков созданы комфортные условия для клиентов и сотрудников – работает контакт-центр, действует wi-fi. Благодаря современным технологиям и единой мультилистинговой системе (профессиональной базе объектов недвижимости с характеристиками и ценами) уже при первом посещении офиса клиент получает полный объем интересующей его информации. Покупателям предлагается и ряд кредитных решений от банков-партнеров «Адвекса».
«Наш банк сотрудничает с этой риэлторской компанией давно – с 2007 года, выстроена эффективная система взаимодействия, и мы готовы к дальнейшим партнерским отношениям и, соответственно, к содействию в решении «квартирного» вопроса новых клиентов компании», - отмечает руководитель отдела по работе с партнерами Тюменского отделения Западно-Сибирского банка Сбербанка России Елена Важенина.
Новый офис «Адвекса» удобно расположен на «первой линии», на первом этаже. В просторном помещении реализован оригинальный дизайн-проект в европейском стиле – клиенту здесь будет комфортно и уютно. В настоящее время сформирована команда молодых, увлеченных своим делом специалистов под руководством Антона Великородных, который уже обладает необходимым опытом работы в ГК «Адвекс-Недвижимость», знает и ценит корпоративную культуру компании.
На правах рекламы