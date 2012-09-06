Началу строительства развязки на Монтажников мешают незаконные погреба

Владельцам металлических погребов в районе дома № 36 по улице Олимпийской и №№ 2 – 16 по улице Монтажников необходимо демонтировать эти сооружения также до 17.09. 2012, поскольку они мешают началу работ по строительству транспортной развязки по ул. Монтажников, а также на основании того же постановления от 16.01.2012 г. № 1-пк, сообщает пресс-служба администрации города. После намеченной даты демонтаж также будет произведен принудительно, а затраты возложены на владельцев погребов.