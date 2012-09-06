Началу строительства развязки на Монтажников мешают незаконные погреба

Продолжается работа по сносу самовольно возведенных конструкций в городе в целях его благоустройства. На этот раз предупреждения предназначены для владельцев металлических гаражей и погребов в ВАО И ЛАО Тюмени.
В Восточном округе в районе дома № 20 по улице Текстильной выявлен незаконно установленный металлический гараж, подлежащий сносу в соответствии с постановлением администрации города Тюмени от 16.01.2012 г. № 1-пк «Об утверждении Порядка выявления и сноса (демонтажа) самовольно установленных металлических гаражей, погребов, контейнеров на территории города Тюмени». Владельцу необходимо до 17.09.2012 демонтировать гараж, иначе он будет демонтирован принудительно с последующим возложением затрат на собственника.
Владельцам металлических погребов в районе дома № 36 по улице Олимпийской и №№ 2 – 16 по улице Монтажников необходимо демонтировать эти сооружения также до 17.09. 2012, поскольку они мешают началу работ по строительству транспортной развязки по ул. Монтажников, а также на основании того же постановления от 16.01.2012 г. № 1-пк, сообщает пресс-служба администрации города. После намеченной даты демонтаж также будет произведен принудительно, а затраты возложены на владельцев погребов.
Владельцы гаражей и погребов в ВАО могут обращаться с вопросами в управу по адресу: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 95, корп. 2, каб. 205, тел. 51-02-57.
Металлические гаражи на прилегающей территории по улице Блюхера, 6, корп. 1. Требует снести в связи с постановлением о порядке и сносе самовольно установленных конструкций Ленинская управа. Владельцам этих гаражей необходимо срочно обратиться в управу по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 74, каб. 402, тел. 20-35-65.