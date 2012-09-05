Тюменцев ждут на ипотечной ярмарке

Каждая площадка города объединит специалистов по недвижимости, ипотечных брокеров и крупнейшие банки (ОАО «Сбербанк», ОАО «Запсибкомбанк», ЗАО Банк «ВТБ-24», ОАО «Ханты-Мансийский Банк», ОАО «Уралсиб», ОАО АКБ «Россбанк», и др.). В одном месте каждый посетитель сможет получить максимум информации о приобретении жилья по ипотеке и программе «Обеспечение жильем молодых семей». Риэлторы подберут гостю подходящее жилье - сделать это можно тут же на месте благодаря функции 3D-тур на сайте компании. Технология позволяет дистанционно «побывать» в квартире, не вставая со своего стула. Специалисты банков расскажут об условиях кредитных предложений, а ипотечные брокеры помогут сравнить программы различных банков и выбрать наиболее выгодную для каждого участника. При этом брокеру не нужно «продать» какой-то определенный кредит - он будет руководствоваться только интересами клиента. Кроме того, ипотечный специалист поможет вам сразу рассчитать траты на страховку (обязательное условие ипотеки), учитывая условия выбранной программы и – льготы для «Этажей» от партнеров-страховых компаний.