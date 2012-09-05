Тюменцев ждут на ипотечной ярмарке

Жилищный вопрос рано или поздно встает перед каждым из нас – кто-то приобретает первую в жизни жилплощадь, кто-то ее расширяет, кто-то разменивает. Если средств при сделке не хватает и вы задумались об ипотеке, самое время идти на ярмарку ипотечных кредитов.
Для большинства желающих улучшить жилищные условия ипотечное кредитование – единственный выход. Но многим кажется, что это слишком сложно, а потому откладывают решение этого вопроса на вечное «потом». Региональное агентство недвижимости «Этажи» делает шаг навстречу всем заинтересованным.
В субботу 15 сентября компания проводит Областную ипотечную ярмарку, которая объединит крупные города нашего региона: Тюмень, Нижневартовск, Сургут, Новый Уренгой, Нефтеюганск, Тобольск, Ишим. В каждом из них состоится ярмарка.
Каждая площадка города объединит специалистов по недвижимости, ипотечных брокеров и крупнейшие банки (ОАО «Сбербанк», ОАО «Запсибкомбанк», ЗАО Банк «ВТБ-24», ОАО «Ханты-Мансийский Банк», ОАО «Уралсиб», ОАО АКБ «Россбанк», и др.). В одном месте каждый посетитель сможет получить максимум информации о приобретении жилья по ипотеке и программе «Обеспечение жильем молодых семей». Риэлторы подберут гостю подходящее жилье - сделать это можно тут же на месте благодаря функции 3D-тур на сайте компании. Технология позволяет дистанционно «побывать» в квартире, не вставая со своего стула. Специалисты банков расскажут об условиях кредитных предложений, а ипотечные брокеры помогут сравнить программы различных банков и выбрать наиболее выгодную для каждого участника. При этом брокеру не нужно «продать» какой-то определенный кредит - он будет руководствоваться только интересами клиента. Кроме того, ипотечный специалист поможет вам сразу рассчитать траты на страховку (обязательное условие ипотеки), учитывая условия выбранной программы и – льготы для «Этажей» от партнеров-страховых компаний.
Таким образом, человек, решивший приобретать квартиру, избавляется от необходимости ходить за консультациями сначала к риэлтору, затем в банк, а затем - к брокеру.
Приятный бонус для всех гостей ярмарки - только в этот день вы получаете скидку 5% на услуги агентства. Мероприятие в Тюмени пройдет 15 сентября с 10 до 17 часов. Участие бесплатное.
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