9 ТЦ Тюмени претендуют на участие в проекте «100 лучших торговых центров»

«Гудвин», «Премьер», «Солнечный», «Южный», «Зелёный берег», «Новый Магнат», «Фаворит», «Колумб», «Калинка» претендуют на участие в проекте «100 лучших торговых центров». Согласно квоте, в этом году в перечень войдут только 2.
Лучшие городские ТЦ будут названы на площадке VI Международного инвестиционного форума по недвижимости PROEstate в сентябре в Санкт-Петербурге, сообщает Гильдия управляющих и девелоперов (ГУД).
Тюмень принимает участие в проекте второй год. Ситуация за I полугодие на тюменском рынке торговой недвижимости не изменилась: в городе действует 21 торговый центр, норма обеспеченности качественными торговыми площадями составляет 550 квадратных метро на 1 тысячу жителей.
«Сегодня на тюменском рынке торговой недвижимости наблюдается дефицит вакантных площадей, и город находится в ожидании выхода новых проектов, - подтверждает данные консалтинговой компании член экспертной комиссии ГУД Елена Чуклина. - Ситуация по обеспеченности качественными торговыми объектами изменится к 2013-2014 годам с момента ввода новых торговых объектов в объеме 193,5 тысяч квадратных метров GLA. Это площади первого суперрегионального ТРЦ на улице Широтная-Мельникайте (75 тысяч кв. м), ТРЦ на М.Тореза (42 тысячи кв. м) и II очередь торгового комплекса Тюменский (76,5 тысяч кв. м). Прирост составит58%от настоящего объема введенных качественных торговых площадей (данные группы компаний «Денова»).
Напомним, в 2011 комиссии оценили более 300 торговых центров России. Среди тюменских ТРЦ в «Топ-100» вошли ТРЦ «Гудвин», ТЦ «Зеленый берег» и ТРЦ «Солнечный».