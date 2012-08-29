9 ТЦ Тюмени претендуют на участие в проекте «100 лучших торговых центров»

«Сегодня на тюменском рынке торговой недвижимости наблюдается дефицит вакантных площадей, и город находится в ожидании выхода новых проектов, - подтверждает данные консалтинговой компании член экспертной комиссии ГУД Елена Чуклина. - Ситуация по обеспеченности качественными торговыми объектами изменится к 2013-2014 годам с момента ввода новых торговых объектов в объеме 193,5 тысяч квадратных метров GLA. Это площади первого суперрегионального ТРЦ на улице Широтная-Мельникайте (75 тысяч кв. м), ТРЦ на М.Тореза (42 тысячи кв. м) и II очередь торгового комплекса Тюменский (76,5 тысяч кв. м). Прирост составит58%от настоящего объема введенных качественных торговых площадей (данные группы компаний «Денова»).