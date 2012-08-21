В «Александровском дворике» близится новоселье

Первую очередь дома «Александровский дворик», расположенного в микрорайоне Александровский сад, планируют ввести в эксплуатацию раньше заявленного срока.
Такой приятный сюрприз будущим новоселам приготовили строители, завершив возведение коробки восьмиэтажного здания первой очереди дома раньше срока. Сейчас уже активно ведется отделка внутренних помещений 1 и 2 секций, а также начато возведение второй очереди дома. На контроле и работы по благоустройству территории – ведется работа по ландшафтному проектированию и обустройству придомовой зоны.
Напомним, что всего год назад было начато строительство нового объекта в микрорайоне «Александровский садЪ» (в квартале улиц Профсоюзная – Циолковского – Сургутская – Госпаровская) – жилого дома, существенно отличающегося по своим характеристикам от уже построенных объектов.
Жилой дом ГП 2Б, который также называют «Особенным домом - Александровский дворик», - это уютный и теплый дом, вмещающий чуть более 100 просторных квартир с удобными планировочными решениями и высокими потолками. Строится он из экологически чистого материала - керамического кирпича. Дом окружает огороженная просторная дворовая территория с собственными спортивной и детской площадками и гостевым паркингом. За домом проектом предусмотрено строительство 2-уровневой охраняемой автомобильной парковки.
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