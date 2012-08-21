В «Александровском дворике» близится новоселье

Жилой дом ГП 2Б, который также называют «Особенным домом - Александровский дворик», - это уютный и теплый дом, вмещающий чуть более 100 просторных квартир с удобными планировочными решениями и высокими потолками. Строится он из экологически чистого материала - керамического кирпича. Дом окружает огороженная просторная дворовая территория с собственными спортивной и детской площадками и гостевым паркингом. За домом проектом предусмотрено строительство 2-уровневой охраняемой автомобильной парковки.