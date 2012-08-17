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Паркинг построить нужно, а вот продать проблематично

17 августа 2012, 14:01
Согласно местным нормативам, застройщик должен обеспеченность жильцов местами для хранения автотранспорта. Для этого строятся гостевые парковки, стоянки у дома. А также паркинги и гаражи, которые, конечно, не бесплатные.

Застройщики вкладывают собственные средства в строительство паркингов, но реализовать такой товар достаточно сложно. Об этом говорят многие застройщики Тюмени.

Например, в ЖК «Дружба», возводимом компаниями «СМП-280» и «СМП «Вираж», еще в ноябре прошлого года введен в эксплуатацию жилой многоэтажный дом и паркинг, но продано в последнем всего процентов 20 площадей. Следующей очереди комплекса положен еще один паркинг.

«Вопрос парковок в городе не решен. Все бросают машины во дворах, на газонах… Имея страховку, владельцам автомобилей легче заплатить 50 тысяч в год, чем 500 тысяч за паркинг. Я считаю, что это основная причина того, что паркинги не пользуются спросом», - уверен директор «СМП-280» Виктор Овсянкин. При этом стоимость машиноместа немаленькая – себестоимость + 15-20%, где, по словам строителя, 500 тысяч рублей – это только себестоимость.

Есть и категория людей, которые привлекают к покупке жилья кредитные средства. Такие семьи ввиду кредита уже не могут изыскать средства на парковочное место в паркинге.

В одном из густонаселенных микрорайонов областного центра – в Тюменском ГК «Дом» возводит несколько многоэтажных домов-«свечек». К ним «прилагается» и паркинг на 150 машиномест, но реализация их еще не началась. В компании понимают, что реализация такого товара идет на тюменском рынке «со скрипом», поэтому они рассматривают вариант аренды.

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