Паркинг построить нужно, а вот продать проблематично

«Вопрос парковок в городе не решен. Все бросают машины во дворах, на газонах… Имея страховку, владельцам автомобилей легче заплатить 50 тысяч в год, чем 500 тысяч за паркинг. Я считаю, что это основная причина того, что паркинги не пользуются спросом», - уверен директор «СМП-280» Виктор Овсянкин. При этом стоимость машиноместа немаленькая – себестоимость + 15-20%, где, по словам строителя, 500 тысяч рублей – это только себестоимость.