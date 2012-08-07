Гипермаркет Леруа Мерлен откроется в Тюмени в 2013 году

Напомним, возводимый ТРЦ, который строится на пересечении улиц Широтная и Мельникайте, составит 100 тысяч квадратных метров (арендная - 75 тысяч «квадратов»). В состав комплекса войдут сетевые гипермаркеты, торговая галерея, развлекательная зона с ресторанами, фудкортом и кинотеатром, а также паркинг. Среди арендаторов, как уже было заявлено, компания «Ашан» и другие. Cushman & Wakefield сдает в аренду площади ТРЦ.