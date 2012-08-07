Гипермаркет Леруа Мерлен откроется в Тюмени в 2013 году

Международный ритейлер Leroy Merlin откроет гипермаркет по продаже товаров для строительства и обустройства дома в крупнейшем торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Тюмени, который возводит «МДС Групп» на пересечении улиц Широтной и Мельникайте.
О «заселении» ритейлера говорится в сообщении консалтинговой компании Cushman & Wakefield.
Компания «Леруа Мерлен Восток» (российская «дочка» французской розничной сети) договорилась с девелопером ТРЦ («МДС Групп») об аренде 14 тысяч квадратных метров. Строительный гипермаркет станет одним из якорных арендаторов торгового центра. Открытие магазина запланировано на 2013 год, публикует Lenta.ru.
Напомним, возводимый ТРЦ, который строится на пересечении улиц Широтная и Мельникайте, составит 100 тысяч квадратных метров (арендная - 75 тысяч «квадратов»). В состав комплекса войдут сетевые гипермаркеты, торговая галерея, развлекательная зона с ресторанами, фудкортом и кинотеатром, а также паркинг. Среди арендаторов, как уже было заявлено, компания «Ашан» и другие. Cushman & Wakefield сдает в аренду площади ТРЦ.
Leroy Merlin входит в группу компаний Adeo, которая объединяет более 300 магазинов в 10 странах мира. Первый магазин Леруа Мерлен в России был открыт в 2004 году. В настоящее время в 10 российских городах работают 20 гипермаркетов сети.