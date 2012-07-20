Долевое строительство пришло в Ярковский район

«На государственную регистрацию приняты первые договоры долевого участия. Это значимое событие не только в жизни нашего территориального отдела, но и в жизни всего района. Застройщиком домов выступила компания ООО «Кондор-1». Согласно представленной проектной декларации к 1 ноября 2012 года будут построены и введены в эксплуатацию сразу три новых многоквартирных дома. Это даст районному центру 60 благоустроенных современных квартир», - рассказал начальник Ярковского территориального отдела Управления Георгий Максимов.