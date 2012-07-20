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Долевое строительство пришло в Ярковский район

20 июля 2012, 11:05
Несмотря на близость к областному центру, в Ярковском районе Тюменской области не велось строительство многоквартирных домов много лет. Ситуация меняется.

Сегодня здесь поднимаются сразу три многоквартирных дома, жильцами которых станут учителя, врачи, дети-сироты, молодые специалисты, прибывшие работать в район, сообщает пресс-служба тюменского управления Росреестра.

«На государственную регистрацию приняты первые договоры долевого участия. Это значимое событие не только в жизни нашего территориального отдела, но и в жизни всего района. Застройщиком домов выступила компания ООО «Кондор-1». Согласно представленной проектной декларации к 1 ноября 2012 года будут построены и введены в эксплуатацию сразу три новых многоквартирных дома. Это даст районному центру 60 благоустроенных современных квартир», - рассказал начальник Ярковского территориального отдела Управления Георгий Максимов.

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