«ИнвестФонд» стимулирует риэлторов на продажи модными гаджетами

Акция, участие в которой приняли более 10 агентств недвижимости Тюмени, оказалась очень результативной как для участников, так и ее организаторов. Риэлторам было необходимо с апреля по июль 2012 года продать как можно больше земельных участков компании «ИнвестФонд». За определенный объем сбыта – особый приз фирмы Apple. Отсюда и название акции - «Первые яблоки». Главный приз MacBook достался лидеру акции – гендиректору агентства недвижимости «DELIS Group» Петресову Дмитрию Александровичу.