«ИнвестФонд» стимулирует риэлторов на продажи модными гаджетами

Компания «ИнвестФонд» в минувшую пятницу провела торжественную церемонию награждения победителей стимулирующей акции «Первые Яблоки», организованной для специалистов тюменских агентств недвижимости. Подведение итогов прошло на открытом воздухе, на живописном берегу реки Тура, напротив коттеджного поселка «Якуши».
Акция, участие в которой приняли более 10 агентств недвижимости Тюмени, оказалась очень результативной как для участников, так и ее организаторов. Риэлторам было необходимо с апреля по июль 2012 года продать как можно больше земельных участков компании «ИнвестФонд». За определенный объем сбыта – особый приз фирмы Apple. Отсюда и название акции - «Первые яблоки». Главный приз MacBook достался лидеру акции – гендиректору агентства недвижимости «DELIS Group» Петресову Дмитрию Александровичу.
«Мероприятие, организованное на природе, располагает к легкому неформальному общению. Наши коллеги из агентств недвижимости с удовольствием делятся приятными эмоциями от достигнутых результатов, собственным опытом, дальнейшими планами», - комментирует ведущий специалист коммерческого отдела Анна Кузнецова. Различные акции, стимулирующие работу риэлторов, проходят в компании ежегодно.
В рамках мероприятия были организованы: турнир по волейболу, фотосессия на живописному берегу реки Тура, и, конечно же, шашлык. Участники мероприятия смогли не только насладиться свежим воздухом и отличной компаний, но и еще раз побывать на территории коттеджных поселков Компании «ИнвестФонд», оценить их активное развитие, высокие темпы застройки.
От души поздравляем всех победителей: Ербактанов Аюр, Швецова Галина, Сергеева Любовь, Бабшанова Гульнара (АН «Адвекс»), Роман Абрамов (ЦН «Рим»), Андрей Путра, Воробьев Денис, Поляков Виктор (АН «Мой Дом»), Жиляков Владимир, Гадиев Тимур, Сауков Антон, Клюйков Евгений (РАН «Этажи»), Лончаков Владислав (АН «Сова»), Юрочка Светлана (АН «Жилищная инициатива»).
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