В Александровском саду появится особый дворик

«Изначально в нашем опросе не было названия «Александровский дворик», но когда нам предложил его один из наших покупателей, мы подумали, что именно оно как нельзя лучше отражает суть проекта, - комментирует коммерческий директор компании-застройщика Наталья Дорофеева, - Это действительно особенный дом. Во-первых, уникально его обособленное расположение: на холме, с видом на реку. Двор дома - закрытый, уютный, с продуманными парковочными решениями, детской площадкой, большой спортивной площадкой, комплексным озеленением. В проекте дома намеренно отсутствуют объекты коммерческой недвижимости на первых этажах, паркинг также вынесен за пределы здания. В этом доме действительно будет приятно и комфортно жить».