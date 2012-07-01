В Александровском саду появится особый дворик

Александровский дворик – такое название новому строящемуся дому в микрорайоне «Александровский садЪ» предложил будущий новосел. На призыв принять участие в опросе на выбор названия наряду с риелторами и потенциальными покупателями, откликнулись и те, кто уже успел приобрести квартиру в строящемся доме.
Концепция нового дома выгодно отличает его от уже построенных объектов микрорайона «Александровский садЪ». Именно поэтому, было решено дать строящемуся дому уникальное название.
«Изначально в нашем опросе не было названия «Александровский дворик», но когда нам предложил его один из наших покупателей, мы подумали, что именно оно как нельзя лучше отражает суть проекта, - комментирует коммерческий директор компании-застройщика Наталья Дорофеева, - Это действительно особенный дом. Во-первых, уникально его обособленное расположение: на холме, с видом на реку. Двор дома - закрытый, уютный, с продуманными парковочными решениями, детской площадкой, большой спортивной площадкой, комплексным озеленением. В проекте дома намеренно отсутствуют объекты коммерческой недвижимости на первых этажах, паркинг также вынесен за пределы здания. В этом доме действительно будет приятно и комфортно жить».
В настоящее время строители заканчивают кладку первой очереди «Александровского дворика» и приступают ко второй. Ввод в эксплуатацию первой очереди II квартал 2013 года, второй – на год позже, во II квартале 2014 г.
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