Снижение налоговой ставки подтолкнет к строительству парковок

Острый вопрос парковочных мест, особенно в центре Тюмени, при постоянно возрастающем числе автомобилей пытаются решить местные депутаты. Как решение вопроса Торгово-Промышленная палата ТО предлагает возводить многоэтажные парковки. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, деятельность платных стоянок, в том числе многоэтажных, облагается единым налогом на вменяемый доход. Согласно решению Тюменской городской Думы, для услуг, оказываемых платными стоянками, установлен корректирующий коэффициент базовой доходности в размере 1,0. Учитывая значимость таких объектов для областного центра, на комиссии было предложено рассмотреть механизм для создания более комфортных условия для этого бизнеса, в частности, снизить налоговую нагрузку по единому налогу на вменяемый доход путем снижения коэффициента до 0,3.