nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Снижение налоговой ставки подтолкнет к строительству парковок

21 июня 2012, 09:13
Чтобы стимулировать строительство многоэтажных парковок в областном центре, необходимо создать комфортные условия для застройщиков и владельцев такого бизнеса.

Накануне этот вопрос обсудили на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Тюменской городской Думы.

Острый вопрос парковочных мест, особенно в центре Тюмени, при постоянно возрастающем числе автомобилей пытаются решить местные депутаты. Как решение вопроса Торгово-Промышленная палата ТО предлагает возводить многоэтажные парковки. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, деятельность платных стоянок, в том числе многоэтажных, облагается единым налогом на вменяемый доход. Согласно решению Тюменской городской Думы, для услуг, оказываемых платными стоянками, установлен корректирующий коэффициент базовой доходности в размере 1,0. Учитывая значимость таких объектов для областного центра, на комиссии было предложено рассмотреть механизм для создания более комфортных условия для этого бизнеса, в частности, снизить налоговую нагрузку по единому налогу на вменяемый доход путем снижения коэффициента до 0,3.

На сегодня в городе лишь 4 многоэтажные стоянки, одна из которых бесплатная. Вскоре будет введена в эксплуатацию еще одна многоуровневая парковка около «ЦУМа» - этот объект разгрузит центральную часть.

#Новости#Паркинг#Парковки#Цум#ВК Тюмень#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25