В Тюмени обсудят новые архитектурные решения

Площадка форума будет бесплатной для посетителей, среди которых организаторы хотят видеть представителей строительной отрасли, в том числе архитекторов, инженеров-проектировщиков и т.д. Для них выступят эксперты нескольких компаний России и зарубежья. По информации организаторов, для участия в форуме зарегистрировались более 50 участников (регистрация велась до 18 июня). По прогнозам, мероприятие будет иметь достаточный успех.