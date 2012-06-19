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В Тюмени обсудят новые архитектурные решения

19 июня 2012, 10:29
В Тюмени состоится международный архитектурный форум на тему: «Мировые тенденции применения тонколистовой стали в строительстве: Новые перспективы и архитектурные решения» (Россия – Великобритания).

В Тюмени состоится международный архитектурный форум на тему: «Мировые тенденции применения тонколистовой стали в строительстве: Новые перспективы и архитектурные решения» (Россия – Великобритания).

Его организаторами выступают Группа Компаний «Металл Профиль» - ведущий производитель фасадных и кровельных систем вместе с компанией «TATA Steel» (Великобритания) - европейским лидером производства стали с покрытием, а так же Тюменская областная общественная организация Союза архитекторов.

Площадка форума будет бесплатной для посетителей, среди которых организаторы хотят видеть представителей строительной отрасли, в том числе архитекторов, инженеров-проектировщиков и т.д. Для них выступят эксперты нескольких компаний России и зарубежья. По информации организаторов, для участия в форуме зарегистрировались более 50 участников (регистрация велась до 18 июня). По прогнозам, мероприятие будет иметь достаточный успех.

Мероприятие состоится 21 июня 2012 года в ГБУ ТО «Западно-Сибирском Инновационном Центре» (Тюмень, ул. Республики, 142) с 14.00 до 18.00 в Международном конгресс-холле на 1 этаже.

Фото с сайта skyscrapercity.com

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