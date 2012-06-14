Собственников квартир обяжут ежемесячно платить за капремонт

Сейчас закон (ст. 39 Жилищного кодекса РФ) рассчитывает стоимость платы каждого конкретного собственника так: «доля обязательных расходов на содержание общего имущества определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в таком доме». То есть чем больше жилая площадь, тем больше доля собственника в общем имуществе дома, тем больше он должен платить за капремонт. Зная размер своей доли в общей собственности, размер величины, установленной для региона, дату постройки дома и федеральный стандарт на текущий год, каждый собственник может рассчитать, сколько будет платить за капремонт, предполагает Козлова. Если бы закон вступил в силу уже сейчас, то собственник, чья доля в общей площади равна 50 кв. м в доме 2005 г. постройки, платил был от 150 руб. до 450 руб.