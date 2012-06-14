Собственников квартир обяжут ежемесячно платить за капремонт

Депутаты хотят обязать собственников многоквартирных домов платить за капремонт ежемесячно. Такое положение содержится в законопроекте «О создании системы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов», принятом 8 июня Госдумой в первом чтении. Поправки ко второму чтению должны быть представлены в тридцатидневный срок.
До сих пор счета, приходящие владельцам квартир, включали в себя только плату за содержание и ремонт жилых помещений и плату за коммунальные услуги. Платежи за капитальный ремонт фактически были добровольными: решение о том, что дом в нем нуждается, принимало общее собрание собственников. Не заинтересованные в лишних тратах граждане редко решались на капремонт своими силами.
Нина Козлова, руководитель Управления налогового и правового консалтинга компании «Финэкспертиза», говорит, что с принятием законопроекта траты собственников «на коммуналку» непременно вырастут: «Поправки вносятся в статью 154 Жилищного кодекса РФ. Она гласит, что плата за жилое помещение включает в себя плату за содержание и ремонт жилья и плату за коммунальные услуги. Фактически владельцам квартир добавят еще один обязательный платеж».
Размер ежемесячной платы законопроект предлагает привязать к федеральному стандарту стоимости капремонта 1 кв. м жилого помещения. Согласно постановлению правительства № 1077 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012-2014 гг.», этот стандарт в целом по стране на 2012 г. составляет 6 руб., в 2013 г. повысится до 6,5 руб., в 2014 г. — до 7 руб. С собственников планируется взимать от 0,5 до 1,5 этой величины. На нулевую ставку могут рассчитывать владельцы квартир в домах, построенных менее 5 лет назад, на пониженную ставку — собственники тех домов, которые государство должно было отремонтировать за свой счет, но не сделало этого. Максимум и минимум ежемесячной платы за капремонт для каждого собственника определит муниципалитет, следуя ориентирам регионального и федерального правительства, сообщают «Ведомости».
«Неопределенность закона позволит в очередной раз чиновникам на местах трактовать его по своему усмотрению и, естественно, в своих интересах. Отсылочный характер совершенно не учитывает разную финансовую состоятельность субъектов РФ. Ведь совершенно очевидно, что в дотационных регионах капитальный ремонт полностью ляжет на плечи собственников», — считает Валерий Лазебный, партнер юридической фирмы «Авелан».
Сейчас закон (ст. 39 Жилищного кодекса РФ) рассчитывает стоимость платы каждого конкретного собственника так: «доля обязательных расходов на содержание общего имущества определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в таком доме». То есть чем больше жилая площадь, тем больше доля собственника в общем имуществе дома, тем больше он должен платить за капремонт. Зная размер своей доли в общей собственности, размер величины, установленной для региона, дату постройки дома и федеральный стандарт на текущий год, каждый собственник может рассчитать, сколько будет платить за капремонт, предполагает Козлова. Если бы закон вступил в силу уже сейчас, то собственник, чья доля в общей площади равна 50 кв. м в доме 2005 г. постройки, платил был от 150 руб. до 450 руб.
Депутаты предлагают несколько схем функционирования системы сбора таких платежей. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, такая схема может быть централизованной. Тогда средства от собственников, проживающих на одной территории (например, в одном муниципальном образовании), будут переводиться прямо на счет специальной организации, действующей от имени региональных властей, минуя счета управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ). У централизованной системы есть особенность: она предполагает, что средства собственников одного дома могут быть использованы для капремонта другого дома, но лишь на возвратной основе.
Также может быть использована децентрализованная система, когда накопление средств осуществляется на отдельных банковских счетах, открываемых УК и ТСЖ. Какая схема будет реализована в конкретном субъекте РФ, решат региональные власти. При этом за общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме сохраняется право отказаться от участия в централизованной системе и работать со своими УК или ТСЖ. Также собственники за счет накопленных платежей, используемых в качестве первоначального взноса, смогут получить кредиты на проведение капитального ремонта дома.
Для защиты средств собственников от нецелевого и неэффективного использования федеральное правительство должно установить «общие требования к организации региональных систем капитального ремонта многоквартирных домов» и «осуществлять методическое обеспечение организации региональных систем капитального ремонта многоквартирных домов», однако конкретных мер защиты в законопроекте не прописано.