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Развязка на Монтажников начнется с пешеходного моста

6 июня 2012, 12:12
Транспортная развязка на улице Монтажников очень нужна тюменцам. Начать строительство планируют в текущем году. Срок завершения работ пока не определен.

Транспортная развязка на улице Монтажников очень нужна тюменцам, об этом свидетельствуют постоянные обсуждения сложной транспортной ситуации в районе улиц Пермякова и Широтной на различных городских форумах. Начать строительство планируют в текущем году. Срок завершения работ пока не определен.

О том, что размещен госзаказ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту, рассказал сегодня на пресс-конференции замначальника Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Андрей Чистяков. После того, как будет определен подрядчик, который будет выполнять работы, планируется приступить к первому этапу строительства – к строительству пешеходного перехода.

По словам Чистякова, транспортная развязка на Монтажников будет строиться в два этапа – пешеходный и автомобильный мосты. Строительству нового пешеходного перехода сейчас ничего не мешает, и этот объект уже в какой-то мере разгрузит потоки горожан к центру города. «Кому-то достаточно перейти пути и добраться до работы. Также по возможности на переходе будут предусмотрены приспособления для перемещения маломобильных групп населения и велосипедистов», - отметил он.

Горожане нередко заявляют о наисложнейшей транспортной развязке в этой части города, тем не менее, строительство и заселение многоквартирных домов в районе Восточном-2 и 3 и Тюменском микрорайоне активно продолжается.

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