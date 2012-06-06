Развязка на Монтажников начнется с пешеходного моста

По словам Чистякова, транспортная развязка на Монтажников будет строиться в два этапа – пешеходный и автомобильный мосты. Строительству нового пешеходного перехода сейчас ничего не мешает, и этот объект уже в какой-то мере разгрузит потоки горожан к центру города. «Кому-то достаточно перейти пути и добраться до работы. Также по возможности на переходе будут предусмотрены приспособления для перемещения маломобильных групп населения и велосипедистов», - отметил он.