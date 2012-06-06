Развязка на Монтажников начнется с пешеходного моста

Транспортная развязка на улице Монтажников очень нужна тюменцам, об этом свидетельствуют постоянные обсуждения сложной транспортной ситуации в районе улиц Пермякова и Широтной на различных городских форумах. Начать строительство планируют в текущем году. Срок завершения работ пока не определен.
О том, что размещен госзаказ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту, рассказал сегодня на пресс-конференции замначальника Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Андрей Чистяков. После того, как будет определен подрядчик, который будет выполнять работы, планируется приступить к первому этапу строительства – к строительству пешеходного перехода.
По словам Чистякова, транспортная развязка на Монтажников будет строиться в два этапа – пешеходный и автомобильный мосты. Строительству нового пешеходного перехода сейчас ничего не мешает, и этот объект уже в какой-то мере разгрузит потоки горожан к центру города. «Кому-то достаточно перейти пути и добраться до работы. Также по возможности на переходе будут предусмотрены приспособления для перемещения маломобильных групп населения и велосипедистов», - отметил он.
Горожане нередко заявляют о наисложнейшей транспортной развязке в этой части города, тем не менее, строительство и заселение многоквартирных домов в районе Восточном-2 и 3 и Тюменском микрорайоне активно продолжается.