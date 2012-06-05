УК и ТСЖ нарушают бухучет и порядок денежного обращения

Председатель Счетной палаты администрации Тюмени Владимир Казанцев отметил, что чаще всего жилищные компании нарушают бухгалтерский учет, порядок ведения кассовых операций, положения о наличном денежном обращении, порядок выдачи денег. На многих предприятиях отсутствует контроль со стороны руководителей за состоянием бухгалтерского учета. Помимо этого, в большинстве компаний помещения для касс не оборудованы техническими средствами защиты и отсутствуют договоры инкассирования.