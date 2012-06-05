УК и ТСЖ нарушают бухучет и порядок денежного обращения

Текущие проверки финансово-хозяйственной деятельности управляющих компаний (ТСЖ, ЖСК) Счетная палата провела по поручению прокуратуры. При таких обстоятельствах были проверены ООО «Русь», ООО «ЖЭУ-9», ООО «УК «Управдом», ТСЖ «Сибиряк», ТСЖ «Городок на Широтной», УК «Тюменьэнергостройсервис», ООО «УК по ЭЖФ «Заря», ТСЖ «Заречный».
Председатель Счетной палаты администрации Тюмени Владимир Казанцев отметил, что чаще всего жилищные компании нарушают бухгалтерский учет, порядок ведения кассовых операций, положения о наличном денежном обращении, порядок выдачи денег. На многих предприятиях отсутствует контроль со стороны руководителей за состоянием бухгалтерского учета. Помимо этого, в большинстве компаний помещения для касс не оборудованы техническими средствами защиты и отсутствуют договоры инкассирования.
Результаты проверки переданы органам прокуратуры.