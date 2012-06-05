nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

УК и ТСЖ нарушают бухучет и порядок денежного обращения

5 июня 2012, 12:00
Проверка Счетной палаты города Тюмени в I квартале 2012 года показала, что в тюменских управляющих компаниях и товариществах собственников жилья есть нарушения.

Текущие проверки финансово-хозяйственной деятельности управляющих компаний (ТСЖ, ЖСК) Счетная палата провела по поручению прокуратуры. При таких обстоятельствах были проверены ООО «Русь», ООО «ЖЭУ-9», ООО «УК «Управдом», ТСЖ «Сибиряк», ТСЖ «Городок на Широтной», УК «Тюменьэнергостройсервис», ООО «УК по ЭЖФ «Заря», ТСЖ «Заречный».

Председатель Счетной палаты администрации Тюмени Владимир Казанцев отметил, что чаще всего жилищные компании нарушают бухгалтерский учет, порядок ведения кассовых операций, положения о наличном денежном обращении, порядок выдачи денег. На многих предприятиях отсутствует контроль со стороны руководителей за состоянием бухгалтерского учета. Помимо этого, в большинстве компаний помещения для касс не оборудованы техническими средствами защиты и отсутствуют договоры инкассирования.

Результаты проверки переданы органам прокуратуры.

#Новости#Деньги#Счетная палата тюмени#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25