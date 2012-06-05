Квартиры обяжут продавать и покупать по безналу?

Министерство финансов РФ изыскивает способы для продвижения безналичных расчетов в России. В частности в сделках, превышающих 600 тысяч рублей и более, россиян могут обязать использовать только безналичную систему. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24», сообщает irn.ru со ссылкой на РИА «Новости».
«Я был недавно в Италии, там выше 1 тысячи евро невозможно заплатить наличными деньгами, нужно обязательно рассчитываться по карточке. Это здорово, это правильно», - считает министр финансов.
Минфин также предлагает «увеличить обязанность торговых точек» с большими торговыми площадями и оборотом принимать карточки платежных систем. «Это было бы более правильно, это прозрачно, и вопрос серого бизнеса, теневой экономики как раз во многом связан с функционированием большого количества наличных денег в РФ», - уверен Силуанов.
Кроме того, Минфин предлагает полностью отказаться от выплаты зарплаты наличными.
По мнению тюменских риэлторов, сегодня довольно много покупателей квартир рассчитываются наличными средствами. Обязательный расчет через банковские карты усложнит обход налоговой системы.