Квартиры обяжут продавать и покупать по безналу?

Министерство финансов РФ изыскивает способы для продвижения безналичных расчетов в России. В частности в сделках, превышающих 600 тысяч рублей и более, россиян могут обязать использовать только безналичную систему. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24», сообщает irn.ru со ссылкой на РИА «Новости».