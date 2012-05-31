Известный в Тюмени застройщик приступил к продаже земельных участков

По информации замгенерального директора одного из крупнейших агентств недвижимости областного центра – компании «Адвекс-Т» Аюра Ербактанова, в районе деревни Зубарева на данный момент продавцов участков земли больше, чем покупателей. Тем не менее, на участки компании ПСК «Дом» спрос есть, поскольку цена за сотку у них ниже, чем у конкурентов в этом районе.