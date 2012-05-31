Известный в Тюмени застройщик приступил к продаже земельных участков

Известный в областном центре застройщик ООО «ПСК «Дом» расширил линейку предложения. Теперь компания помимо квартир в многоэтажных домах реализует и загородные земельные участки в районе деревни Зубарева.
По словам специалиста отдела маркетинга и продаж компании Тараса Герасимова, новый проект «Зубаревские просторы» - это почти 100 гектаров земли или 407 участков площадями от 15 до 30 соток. Здесь уже ведутся работы по подведению газа и электричества, которые по плану должны быть завершены к концу года, а также строятся дороги (в щебеночном покрытии).
«Проект начал разрабатываться около года назад, в феврале мы открыли бронирование участков, а в мае – продажи. На сегодня реализовано порядка 50 участков», - комментирует представитель застройщика. Стоимость сотки в «Зубаревских просторах» - 60 тысяч рублей.
По информации замгенерального директора одного из крупнейших агентств недвижимости областного центра – компании «Адвекс-Т» Аюра Ербактанова, в районе деревни Зубарева на данный момент продавцов участков земли больше, чем покупателей. Тем не менее, на участки компании ПСК «Дом» спрос есть, поскольку цена за сотку у них ниже, чем у конкурентов в этом районе.