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Известный в Тюмени застройщик приступил к продаже земельных участков

31 мая 2012, 17:09
Известный в областном центре застройщик ООО «ПСК «Дом» расширил линейку предложения. Теперь компания помимо квартир в многоэтажных домах реализует и загородные земельные участки.

Известный в областном центре застройщик ООО «ПСК «Дом» расширил линейку предложения. Теперь компания помимо квартир в многоэтажных домах реализует и загородные земельные участки в районе деревни Зубарева.

По словам специалиста отдела маркетинга и продаж компании Тараса Герасимова, новый проект «Зубаревские просторы» - это почти 100 гектаров земли или 407 участков площадями от 15 до 30 соток. Здесь уже ведутся работы по подведению газа и электричества, которые по плану должны быть завершены к концу года, а также строятся дороги (в щебеночном покрытии).

«Проект начал разрабатываться около года назад, в феврале мы открыли бронирование участков, а в мае – продажи. На сегодня реализовано порядка 50 участков», - комментирует представитель застройщика. Стоимость сотки в «Зубаревских просторах» - 60 тысяч рублей.

По информации замгенерального директора одного из крупнейших агентств недвижимости областного центра – компании «Адвекс-Т» Аюра Ербактанова, в районе деревни Зубарева на данный момент продавцов участков земли больше, чем покупателей. Тем не менее, на участки компании ПСК «Дом» спрос есть, поскольку цена за сотку у них ниже, чем у конкурентов в этом районе.

#Новости#Зубарева#Пск дом#Загородные поселки#Загородная недвижимость#Недвижимость#Женя#Общество
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