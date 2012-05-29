Дефицит риэлторов в Тюменском микрорайоне разбавил «Адвекс»

«Мы давно планировали открыть этот офис, 10-ый офис компании, но кризис сдвинул планы, - рассказал на торжественном открытии председатель совета директоров ГК «Адвекс» Сергей Сухарев, - Этот офис появился здесь неслучайно, поскольку все, что мы делаем, не имеет хаотичного и случайного характера. В этом районе мы увидели дефицит присутствия риэлторов. Район динамично развивается, он большой, очень эффективно застраивается. Эта часть района уже превратилась в современный самостоятельный микрорайон города. Та стройка ближе к ТЭЦ-2, которую будут осваивать четверо мощных застройщиков, требует нахождения здесь мощного и активного риэлторского присутствия». Также открытием этого офиса компания «Адвекс» начинает программу привлечения компетентных брокеров в свою структуру.