Дефицит риэлторов в Тюменском микрорайоне разбавил «Адвекс»

Сегодня, 29 мая, в Тюменском микрорайоне открылся новый офис известного в Тюмени риэлторского агентства «Адвекс». Теперь специалисты по недвижимости стали ближе.
«Мы давно планировали открыть этот офис, 10-ый офис компании, но кризис сдвинул планы, - рассказал на торжественном открытии председатель совета директоров ГК «Адвекс» Сергей Сухарев, - Этот офис появился здесь неслучайно, поскольку все, что мы делаем, не имеет хаотичного и случайного характера. В этом районе мы увидели дефицит присутствия риэлторов. Район динамично развивается, он большой, очень эффективно застраивается. Эта часть района уже превратилась в современный самостоятельный микрорайон города. Та стройка ближе к ТЭЦ-2, которую будут осваивать четверо мощных застройщиков, требует нахождения здесь мощного и активного риэлторского присутствия». Также открытием этого офиса компания «Адвекс» начинает программу привлечения компетентных брокеров в свою структуру.
«Мы специализируемся по сделкам купли-продажи вторичного и первичного жилья, ведем спецпроекты с застройщиками и по загородному жилью. Арендой занимается другое подразделение», - пояснила руководитель нового офиса Ирина Семенова. Отметим, что опыт работы Ирины Николаевны – более 15 лет, она аттестованный брокер. Именно сейчас она набирает и обучает собственную команду профессионалов, лично принимая участие в обучении сотрудников.
«Только те агенты, которые относятся внимательно к потребности клиента, остаются на рынке. Те агенты, в глазах которых только доллары, очень быстро сходят на нет – это главное правило», - считает руководитель офиса.
10 лет у Ирины Семеновой было агентство «Домино». Сегодня оно закрыто. «Мне предлагали продать фирму, но я подумала, что лучше его просто закрыть – пусть «Домино» всегда будет связано только со мной», - комментирует она. Часть специалистов из «Домино» перешли работать в «Адвекс» вслед за своим руководителем.
Новый офис «Адвекса» на улице Пермякова, 71 корпус 1 фактически начал работу с начала мая. Здесь уже есть сделки, задатки. Их, конечно, пока не так много, но после обучения и «акклиматизации» специалистов и число сделок станет выше, уверяет Ирина Семенова. «Рынок сегодня активный. Сегодня больше покупателей бюджетного жилья – то есть те, кто приобретает жилье по каким-то госпрограммам. Со всеми этими программами мы работаем», - отметила руководитель.
Новый офис добавит конкуренции не только среди риэлторов в целом, но и среди существующих офисов «Адвекса», считает Сергей Сухерев.
Сегодня в новом офисе компании хозяева и гости мероприятия выпили шампанское, бутылку которого декорировали сами риэлторы несколько лет назад. По словам Сергея Сухарева, эту бутылку не раз планировали распечатать, и вот сейчас момент оказался самый подходящий.
Пусть открытие нового офиса будет праздником не только для компании, но и для ее клиентов!