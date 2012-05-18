Кто построит развязку на Монтажников?

Также на официальный сайт России для размещения информации о заказах поступила заявка на строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении железной дороги «Москва-Владивосток» с улицы Монтажников в областном центре. Заказ разместило областное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог». Начальная стоимость контракта 13 916 626 930 руб. Работы по строительству, согласно заявке, должны занять не более 1582 дней. Соответствующий аукцион по плану состоится в июле. В этом году планируется начать основные работы по строительству этого долгожданного проекта.