Кто построит развязку на Монтажников?

Дорожные развязки. В них остро нуждаются тюменцы. В этом году в области должно начаться строительство трех развязок и реконструкция двух мостов. На кольце Московского тракта досрочно начались работы, по объекту на Монтажников готовится аукцион.
Как сообщили в Главном управлении строительства и ЖКХ Тюменской области, подрядная компания «Мостострой-11» должна начать работы по строительству развязки на Московском тракте, согласно контракту, 1 июня. Но специалисты уже ведут подготовительные работы.
По отзывам горожан, начавшиеся на кольце работы затормаживают движение автомобилей, создают заторы. «Немножко изменилась конфигурация кольца московского тракта. На небольшом участке внешнюю сторону сузили на полторы полосы, внутреннюю расширили. Разметки нет, на внутреннее расширение народ не заезжает - получилось просто сужение проезжей части», - сообщает тюменец Василий. К сожалению, это издержки работ. Горожан просят быть терпимее к проводимым действиям. Завершить работы по строительству планируется к концу 2013 года.
Также на официальный сайт России для размещения информации о заказах поступила заявка на строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении железной дороги «Москва-Владивосток» с улицы Монтажников в областном центре. Заказ разместило областное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог». Начальная стоимость контракта 13 916 626 930 руб. Работы по строительству, согласно заявке, должны занять не более 1582 дней. Соответствующий аукцион по плану состоится в июле. В этом году планируется начать основные работы по строительству этого долгожданного проекта.