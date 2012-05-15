За утечкой в квартире будет следить «Аквасторож»

В административно-жилом комплексе «Паруса» сочетаются качество строительства и самые современные технологии, в том числе и в инженерных системах. Например, новоселу даже не придется контролировать утечки воды в квартире, если таковые случатся, - за этим будет следить «Аквасторож».
Нередко, практически каждому, приходилось сталкиваться с прорвавшими в ванной, на кухне или санузле трубами. Подобная авария для многих превращается в настоящее стихийное бедствие. На устранение последствий протечек воды приходится потратить немало нервов, времени и денег. Как свидетельствует статистика, ущерб имуществу, наносимый заливами, в 3 раза превышает потери от квартирных краж, подавляющее количество аварийных случаев (89%) приходится именно на заливы. При заливе помещений страдает практически все: потолки, стены, напольные покрытия, двери, окна, мебель и бытовая техника.
Застройщик комплекса «Паруса» в Тюмени компания ФСК «Запсибинтерстрой» совместно с компанией «Маэстро», занимающейся установкой умных систем, предлагает покупателям квартир инновационную систему защиты от протечек и залива квартир «Аквасторож». Система автоматически блокирует холодное и горячее водоснабжение при квартирных потопах.
«Аквасторож» абсолютно безопасен для всех жильцов квартиры и автономен от розеток. Напряжение питания всего 5 вольт для безопасного использования в системах бытового водоснабжения. Прибор способен работать от 2 до 6 лет в автономном режиме от одного комплекта батарей. Мощный прибор в нужную минуту 100% перекроет краны.
«Аквасторож Классика» - первая в мире система защиты от протечек с тройным питанием: сетевой универсальный мини-USB адаптер 5В; автономное питание (батарейки 3шт. Тип «С»); встроенный источник бесперебойного питания, дублирующий основные типы питания – сетевое и автономное. Аккумулирует энергию и обеспечивает 100% работоспособность системы при севших батарейках и/или при отключении электричества в квартире.
Все покупатели квартир введенного в эксплуатацию 1 этапа строительства АЖК «Паруса», которые приобретут жилье в период с мая по июнь 2012 г. систему защиты от протечек и залива квартир «Аквасторож» получат в подарок!
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