За утечкой в квартире будет следить «Аквасторож»

Нередко, практически каждому, приходилось сталкиваться с прорвавшими в ванной, на кухне или санузле трубами. Подобная авария для многих превращается в настоящее стихийное бедствие. На устранение последствий протечек воды приходится потратить немало нервов, времени и денег. Как свидетельствует статистика, ущерб имуществу, наносимый заливами, в 3 раза превышает потери от квартирных краж, подавляющее количество аварийных случаев (89%) приходится именно на заливы. При заливе помещений страдает практически все: потолки, стены, напольные покрытия, двери, окна, мебель и бытовая техника.