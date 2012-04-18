Паркинги – строить, гаражи - сносить

В планах Тюмени построить несколько многоэтажных паркингов и организовать парковочные места в разных частях города. А вот металлические гаражи, которые нарушают правила благоустройства, и к тому же чаще пустуют, продолжат сносить.
Эти вопросы обсуждались накануне на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям тюменской городской Думы.
Все-таки не любят жители областного центра гаражи, тем более металлические. Все больше их пустует на улицах города, а окружные управы по-прежнему стараются привести эти территории в нормативное положение.
Почти 6,5 тысяч металлических гаражей выявлено управами к 2012 году. Часть из них расположена на территориях, подлежащих благоустройству, другая - на территориях планируемых работ по строительству и реконструкции дорог и сетей, вблизи школ и детских садов – эти гаражи требуется снести. По словам заместителя руководителя управы Ленинского округа Юрия Беделя, снос гаражей должен осуществляться за счет их владельцев (с 2010 года бюджетных средств на эти цели не выделяется), а выяснить личности некоторых из них и найти самих граждан не так просто. Процедура эта длительная и сложная: выявляется объект, выявляется собственник, информируется о планируемом сносе, принуждается к сносу за собственные средства. До сих пор продолжаются процедуры сноса гаражей, зафиксированных управами в прошлом году.
По плану демонтажа на 2012 год во всех городских округах должно быть снесено 816 гаражей. Благодаря постановлению от 16 января 2012 года, механизм сноса металлических гаражей упростится – можно будет признать объекты бесхозными и подлежащими сносу. Городской комиссией предлагается снести все выявленные гаражи в течение 3 лет.
«Раньше, лет десять назад, мы ставили машины в гаражах. Сегодня действующих кооперативов процентов, наверное, 20, остальное все крапивой поросло. Машины ставят во дворах», - комментирует директор департамента дорожной инфраструктуры городской администрации Виктор Смолин. По его информации, в июне выйдет новый федеральный закон, согласно которому, будут приниматься жесткие меры по отношению к автомобилям, стоящим в неположенных местах. Остро стоящий вопрос размещения автомобилей активно решают в городской Думе. За счет бюджетных и внебюджетных средств планируют обустроить стояночные мечта и построить паркинги.
Так, порядка 300 стояночных мест планируется обустроить за счет реконструкции и строительства дорожно-уличной сети.
Также разрабатывается проектно-сметная документация на строительство многоуровневого паркинга на улице Ленина-Первомайской возле городской администрации (440 мест). Здесь есть большая стоянка, но ее не хватает этой территории – в будни парковаться здесь беспроблемно не получается. В этом году строительство паркинга начнется и завершится в 2013 году.
Кроме того, проведен аукцион на строительство парковки в районе улицы Барнаульской, где находится Онкодиспансер, контракт заключен, работы уже начинаются (80 м/м). Также объявлен аукцион на строительство парковки на Ленина, 3 (порядка 250 м/м). Сегодня решается вопрос по строительству парковки на углу Хохрякова – Челюскинцев (150-200 машиномест).
Проведена также работа по выявлению мест улично-дорожной сети, где можно обустроить парковочные места. В результате этой работы выявлено 6 участков, прилегающих к автодорогам: Барнаульская, 32; проезд Ткацкий; Котовского, 13; 10; 7; Логунова ,22. Здесь полагается сформировать 203 парковочных места. Проектная документация на строительство уже разрабатывается, и при наличии финансирования объекты будут возведены.
В общем, паркинги у тюменцев будут, остается решить вопрос о том, кто и как их будет эксплуатировать. Ведь известно, что платный паркинг на улице Ленина, обслуживаемый областной научной библиотекой имени Д.И.Менделеева, предполагает обслуживание только лиц, имеющих читательский билет.