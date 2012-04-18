Паркинги – строить, гаражи - сносить

Почти 6,5 тысяч металлических гаражей выявлено управами к 2012 году. Часть из них расположена на территориях, подлежащих благоустройству, другая - на территориях планируемых работ по строительству и реконструкции дорог и сетей, вблизи школ и детских садов – эти гаражи требуется снести. По словам заместителя руководителя управы Ленинского округа Юрия Беделя, снос гаражей должен осуществляться за счет их владельцев (с 2010 года бюджетных средств на эти цели не выделяется), а выяснить личности некоторых из них и найти самих граждан не так просто. Процедура эта длительная и сложная: выявляется объект, выявляется собственник, информируется о планируемом сносе, принуждается к сносу за собственные средства. До сих пор продолжаются процедуры сноса гаражей, зафиксированных управами в прошлом году.