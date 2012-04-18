Детские сады будут, но точных дат их появления пока нет

Все строения в новых микрорайонах пока только на бумаге.
О судьбе долгостроя во дворе дома по улице Энергостроителей, 6 в микрорайоне Войновка рассказала и.о. директора департамента имущественных отношений администрации города Тюмени Анна Игнатьева. Порядка 10 лет в этом дворе возвышалась стройка. Горожане рассчитывали, что здесь будет детский сад, но строительство так и не завершилось. Между тем, Войновка разрослась, к ней примкнул новый микрорайон, где ведется активная застройка жилыми многоэтажными домами, - Восточный-2, соответственно, проблема с местами в детских садах стала острее. «На сегодня незавершенное строением здание сада снесено, предполагается убрать оставшийся мусор до конца апреля. На это месте рассматривается возможность возведения нового здания детского сада», - дала надежду чиновник.
Кроме того, по ее словам, в настоящее время начаты работы по довольно крупным объектам дошкольного образования, расположенным по адресам: Киевская, 65; Северная, 4; 50 лет Октября, 32; 50 лет ВЛКСМ, 103; завершается работа по второму блоку здания Пермякова, 54б.
Главным управлением строительства и ЖКХ Тюменской области ведутся работы по строительству детских садов в микрорайонах Восточный-2, Тюменский-2 и 3, Заречный-3. Конкретных сроков начала строительных работ представитель департамента имущественных отношений не назвала, но уточнила, что сейчас ведутся работы по разработке проектно-сметной документации. Анна Игнатьева добавила также, что число детских садов в новых микрорайонах при интенсивной их застройке не покроет необходимость обеспечения детей местами в объектах дошкольного образования, но в перспективе планируется и дальнейшее развитие этих территорий.
Как отметил директор департамента образования Андрей Степанов, на сегодняшний день очередь в детские сады образуется из-за большого числа деток 2010 года рождения. «Все дети 2009 года рождения в скором времени будут обеспечены местами в детских садах», - добавил он.