Детские сады будут, но точных дат их появления пока нет

О судьбе долгостроя во дворе дома по улице Энергостроителей, 6 в микрорайоне Войновка рассказала и.о. директора департамента имущественных отношений администрации города Тюмени Анна Игнатьева. Порядка 10 лет в этом дворе возвышалась стройка. Горожане рассчитывали, что здесь будет детский сад, но строительство так и не завершилось. Между тем, Войновка разрослась, к ней примкнул новый микрорайон, где ведется активная застройка жилыми многоэтажными домами, - Восточный-2, соответственно, проблема с местами в детских садах стала острее. «На сегодня незавершенное строением здание сада снесено, предполагается убрать оставшийся мусор до конца апреля. На это месте рассматривается возможность возведения нового здания детского сада», - дала надежду чиновник.