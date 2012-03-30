Вступление в ВТО повлияет на строительную отрасль

Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) подтолкнет тюменских производителей стройматериалов к совершенствованию производства.
«16 декабря 2011 года Россия подписала соглашение о вступлении в ВТО. Не далее 3 июля этого года это соглашение должно ратифицироваться думой Российской Федерации, и по истечении 30 календарных дней соглашение вступит в силу. С этого момента мы открываем границы. Границы для всех категорий товаров, которые производятся в странах-участниках Всемирной торговой организации», - рассказал представитель Торгово-промышленной палаты Тюменской области Федор Колчин на публичной лекции в среду. Он отметил, что рынок наполнится ввозимыми товарами промышленной категории, в том числе строительными материалами, в связи с чем, местные производители столкнутся с сильными конкурентами.
Для потребителей строительных материалов изменения, скорее всего, станут плюсом: предложения материалов станет больше, ввозимые товары могут оказаться также хорошего качества, но по более низкой стоимости. А местным производителям придется совершенствовать техники, активизировать свои усилия по повышению конкурентоспособности.
«С точки зрения проектировщиков вступление в ВТО негативно воспринимается», - прокомментировал генеральный директор НП «СРО проектировщиков «Западная Сибирь» Борис Ройтблат. При вступлении в ВТО, все, кто имеют допуск на работы по проектированию, будут иметь возможность работать в России, в Тюмени в частности. «К нам придут такие специалисты, что наши проектировщики просто потеряют работу», - считает он.