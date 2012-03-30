Вступление в ВТО повлияет на строительную отрасль

«16 декабря 2011 года Россия подписала соглашение о вступлении в ВТО. Не далее 3 июля этого года это соглашение должно ратифицироваться думой Российской Федерации, и по истечении 30 календарных дней соглашение вступит в силу. С этого момента мы открываем границы. Границы для всех категорий товаров, которые производятся в странах-участниках Всемирной торговой организации», - рассказал представитель Торгово-промышленной палаты Тюменской области Федор Колчин на публичной лекции в среду. Он отметил, что рынок наполнится ввозимыми товарами промышленной категории, в том числе строительными материалами, в связи с чем, местные производители столкнутся с сильными конкурентами.