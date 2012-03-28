В Тюмени откроется гостиница с мировым именем

В Тюмени на улице Максима Горького почти достроен огромный многофункциональный комплекс «Максим». В нем расположатся ТРЦ, бизнес-центр и гостиница. По мнению владельцев комплекса, парковочных мест здесь будет достаточно.
Каждый день на объекте заметны работы. Сегодня полностью построено 15-этажное здание, проведено остекление, ведутся работы по отделке.
Уже в 4 квартале текущего года владельцы планируют открыть в здании торгово-развлекательный центр. Вторым этапом – бизнес-центр класса «А», а далее – гостиничный комплекс «4 звезды» международной гостиничной сети Mercure – в 2013 году.
Как отмечают специалисты, интерес международных сетевых операторов к гостиничной недвижимости Тюмени есть. Крупные участники этого сегмента выдвигают достаточно высокие требования, тем не менее, приходят в наш город. Уточним, в Тюмени уже есть четырехзвездочные отели, такие как «Ремезов», «Тюмень», «Евразия».
«У нас не просто четырехзвездочный отель, а четырехзвездочный отель под известным брендом Mercure мирового гостиничного оператора Accor Group, что гарантирует мировые стандарты обслуживания», - комментирует ведущий специалист отдела маркетинга холдинга «Арсиб» Геннадий Сауков. Отель, рассчитанный на 199 номеров, расположится с 7 по 15 этажи здания.
Напомним, французский гостиничный оператор Accor Group открыл первый отель под брендом Mercurе в России в Москве в этом году. В планах компании открыть еще 10 отелей в стране. В настоящее время бренд средней ценовой категории Mercure объединяет 720 отелей в более чем 50 странах мира.
Что касается острой проблемы парковочных мест в центре Тюмени, то она будет решена особым образом. Помимо того, что парковочные места будут на цокольном этаже здания, последней очередью комплекса станет многоуровневый паркинг объемом до тысячи машиномест. Это будет отдельное здание, расположенное напротив «Максима» также на улице Горького, соединенное с многофункциональным комплексом переходом над улицей.