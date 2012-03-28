В Тюмени откроется гостиница с мировым именем

Напомним, французский гостиничный оператор Accor Group открыл первый отель под брендом Mercurе в России в Москве в этом году. В планах компании открыть еще 10 отелей в стране. В настоящее время бренд средней ценовой категории Mercure объединяет 720 отелей в более чем 50 странах мира.