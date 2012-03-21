«Пробивка» улицы Федорова пока только в планах

Улица Николая Федорова в Тюмени будет «пробита» до объездной дороги и станет межквартальным проездом в Тюменском микрорайоне. Об этом неоднократно сообщали тюменские СМИ. Но пока нет точного срока, когда же это случится.
Напомним, сносу подлежат 280 гаражей гаражного кооператива по улице Широтной. Вместо них существующая улица Федорова проляжет до Федюнинского, тем самым обеспечив новому микрорайону качественные транспортные связи.
Сейчас происходит процедура выкупа земельного участка для муниципальных нужд, сообщили в Управе Восточного округа. В декабре минувшего года данные по участку были направлены на оценку. Владельцы гаражей оповещены о грядущих изменениях.
В ближайшие полгода, считают в Управе, дорога не появится. Застройщик, который ведет застройку 2-ого квартала Тюменского микрорайона, уверен, что новой дороги не будет в текущем году точно.