В Тюменском микрорайоне скоро начнут строить школу

Уже не первый месяц жители новых домов в третьем квартале Тюменского микрорайона наблюдают из своих домов огороженную территорию и табличку, на которой размещена информация о строительстве школы. Согласно данным паспорта объекта, строительство, осуществляет которое областное АИЖК, должно начаться в 4 квартале 2011 года, но пока на площадке рабочих нет.