В Тюменском микрорайоне скоро начнут строить школу

Уже не первый месяц жители новых домов в третьем квартале Тюменского микрорайона наблюдают из своих домов огороженную территорию и табличку, на которой размещена информация о строительстве школы. Согласно данным паспорта объекта, строительство, осуществляет которое областное АИЖК, должно начаться в 4 квартале 2011 года, но пока на площадке рабочих нет.
Как прокомментировали в АИЖК по Тюменской области, сейчас проект школы проходит госэкспертизу, после чего будет получено разрешение на строительство, и строители выйду на площадку. Это будет первая школа в регионе нового стандарта. Здание будет совершенно новое, рассчитанное по самым современным параметрам и требованиям.
После того как этот проект окончательно пройдет экспертизу, сразу несколько школ начнут строить по этому проекту.
Также строительный забор появился во дворе дома по улице Евгения Богдановича в микрорайоне Тюменском-2. Как сообщили в Управе Восточного округа администрации города Тюмени, территория у дома на Богдановича отведена под строительство детского сада.