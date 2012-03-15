Грамотная оценка раскроет все секреты нового бизнес-центра

Новый бизнес-центр «Альянс», расположенный в самом центре Тюмени, будут классифицировать. По мнению застройщика – ГК «ТИС», объект заслуживает довольно высокой оценки.
«Программа Всероссийской классификации бизнес-центров, разработанная экспертами Гильдии управляющих и девелоперов в 2009 году, на сегодняшний день принята и работает. Методика, разработанная ГУД, отличается от всех прочих тем, что оценка производится независимыми экспертами, работающими на общественных началах», - комментирует заместитель генерального директора ГК «ТИС» по коммерции Светлана Утешева.
Именно поэтому компания для своего нового объекта - бизнес-центра «Альянс» считает обязательным и очень важным данное мероприятие - квалификацию ГУД. «Ведь для будущих арендаторов, это будет являться отличным ориентиром, который поможет выбрать правильно и наилучшим образом для себя и своего бизнеса коммерческую площадь. И по всем техническим начинкам, и по местоположению, и по его наполнению, по интерьеру и тд. БЦ «Альянс» можно смело отнести к классу «А», - считает представитель застройщика. - «Этот объект - уникальный эко-бизнес-центр нового поколения, учитывающий не только потребность организаций в аренде офисных помещений, но и заботу руководства о самочувствие сотрудников и посетителей».
По словам Елены Чуклиной, официального представителя Гильдии управляющих и девелоперов по Тюмени и Тюменской области, бизнес-центр «Альянс» - достойный, современный, качественный объект. И присвоение ему класса позволяет не только подчеркнуть статус, но и сформировать качественное ценовое предложение для клиентов.
Напомним, что классификация офисных и бизнес-центров на территории России была разработана Гильдией управляющих и девелоперов (ГУД) три года назад, с целью проведения маркетингового анализа рынка офисной недвижимости. Для проведения этой работы в ряде крупных городов были созданы Сертификационные комиссии, в состав которых входят эксперты ГУД и представители местного сообщества, профессионалы рынка. Комиссия присваивает объекту классность, опираясь на профессиональную оценку экспертов и критерии базовой классификации ГУД.
На сегодняшний день 17 бизнес-центрам Тюмени присвоены классы (из них класс «А» - 3 объектам, класс «B+» 1-му, класс «B» 10-ти и класс «С» 3-м).