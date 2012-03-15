Грамотная оценка раскроет все секреты нового бизнес-центра

Именно поэтому компания для своего нового объекта - бизнес-центра «Альянс» считает обязательным и очень важным данное мероприятие - квалификацию ГУД. «Ведь для будущих арендаторов, это будет являться отличным ориентиром, который поможет выбрать правильно и наилучшим образом для себя и своего бизнеса коммерческую площадь. И по всем техническим начинкам, и по местоположению, и по его наполнению, по интерьеру и тд. БЦ «Альянс» можно смело отнести к классу «А», - считает представитель застройщика. - «Этот объект - уникальный эко-бизнес-центр нового поколения, учитывающий не только потребность организаций в аренде офисных помещений, но и заботу руководства о самочувствие сотрудников и посетителей».