Купи квартиру в марте – получи подарок

С 1 марта 2012 года застройщик ФСК «Запсибинтерстрой» организует акцию «Весенняя». Только в период с 1 по 31 марта 2012 года каждый покупатель квартиры в административно-жилом комплексе «Паруса» может получить в подарок сертификат на значительную сумму 200 тысяч рублей.