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Купи квартиру в марте – получи подарок

1 марта 2012, 13:31
В самом центре Тюмени на улице Малыгина, 90 продолжается строительство административно-жилого комплекса «Паруса» - настоящее архитектурное украшение города.

В самом центре Тюмени на улице Малыгина, 90 продолжается строительство административно-жилого комплекса «Паруса» - настоящее архитектурное украшение города. Квартиры в нем отличаются просторными современными планировками, а вид из окон дома охватывает самые красивые уголки Тюмени.

Еще в декабре введены в эксплуатацию 1 и 2 секции строения, в настоящее время ведется строительство 3 и 4 секций.

С 1 марта 2012 года застройщик ФСК «Запсибинтерстрой» организует акцию «Весенняя». Только в период с 1 по 31 марта 2012 года каждый покупатель квартиры в административно-жилом комплексе «Паруса» может получить в подарок сертификат на значительную сумму 200 тысяч рублей.

В акции участвуют 5 однокомнатных квартир площадью от 63 до 67 квадратных метров. Подробности акции по телефонам: 62-16-16, 62-17-17.

На правах рекламы

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