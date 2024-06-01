Вода в Иртыше прибывает, Тура продолжает мелеть

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
В Увате уровень Иртыша повысился на 6 сантиметров — до 11,48 метра, в селе Демьянское на 4 сантиметра — до 945 сантиметров выше нулевой отметки.
В Тоболе в районе Иевлево вода поднялась за последние сутки на 3 сантиметра — до 780 сантиметров. В Ялуторовске и Упорово уровень снизился до 697 и 768 сантиметров соответственно (на 3 и 1 сантиметр).
В Ишиме в районе Ильинскки уровень снизился на 6 сантиметров (736 см), в Ишиме — на 5 сантиметров (781 см), в селе Абатское — на 3 сантиметра (10,4 метра), Викулово — на 6 сантиметров (10,19 метра). В реке Вагай вода убыла за последние 24 часа на 1 сантиметр — уровень составляет 821 сантиметр выше нулевой отметки.
В тюменской Туре за сутки уровень снизился на 16 сантиметров — до отметки 406 сантиметров выше нуля поста.
Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Моор рассказал о выплатах тюменцам, чьи дома пострадали от паводка. Глава региона пояснил, кому положена финансовая помощь и в каком размере.