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Уровень Иртыша в Тобольске за сутки повысился на 4 см

Вода в Иртыше прибывает, Тура продолжает мелеть

1 июня 2024, 04:11
Фото: 1MI

Уровень Иртыша в Тобольске за сутки повысился на 4 см

Вода в Иртыше и Тоболе в Тюменской области продолжает прибывать. За последние сутки уровень Иртыша в районе Тобольска поднялся на 4 сантиметра — до отметки 773 сантиметра выше нуля поста.

В Увате уровень Иртыша повысился на 6 сантиметров — до 11,48 метра, в селе Демьянское на 4 сантиметра — до 945 сантиметров выше нулевой отметки.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тоболе в районе Иевлево вода поднялась за последние сутки на 3 сантиметра — до 780 сантиметров. В Ялуторовске и Упорово уровень снизился до 697 и 768 сантиметров соответственно (на 3 и 1 сантиметр).

В Ишиме в районе Ильинскки уровень снизился на 6 сантиметров (736 см), в Ишиме — на 5 сантиметров (781 см), в селе Абатское — на 3 сантиметра (10,4 метра), Викулово — на 6 сантиметров (10,19 метра). В реке Вагай вода убыла за последние 24 часа на 1 сантиметр — уровень составляет 821 сантиметр выше нулевой отметки.

В тюменской Туре за сутки уровень снизился на 16 сантиметров — до отметки 406 сантиметров выше нуля поста.

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Моор рассказал о выплатах тюменцам, чьи дома пострадали от паводка. Глава региона пояснил, кому положена финансовая помощь и в каком размере.

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