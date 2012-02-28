Аукцион РЖС: земельные участки за Ожогина под малоэтажное жилье

Эти земельные участки предназначены для жилищного строительства. Об этом сегодня заявляет Фонд.
Начальная цена права на заключение договора аренды 5 земельных участков, входящих в состав единого лота, общей площадью 18,6 га составляет 1 млн 276 тысяч рублей, в том числе НДС 18%. Шаг аукциона – 50 тысяч рублей. Срок договора аренды – 4 года со дня подписания актов приема-передачи участков. Минимальный объем общей площади жилья в застройке – 10 тысяч квадратных метров.
Начальная цена права на заключение договора аренды 7 земельных участков, входящих в состав единого лота, общей площадью 19,3 га составляет 1 млн 265 тысяч рублей, в том числе НДС 18%. Шаг аукциона – 50 тысяч рублей. Срок договора аренды – 4 года со дня подписания актов приема-передачи участков. Минимальный объем общей площади жилья в застройке – 11 тысяч квадратных метров.
В соответствии с аукционной документацией, на земельных участках предусмотрено строительство малоэтажного жилья эконом-класса.
Извещения об аукционах опубликованы в «Российской газете» № 42 (5715) от 28 февраля 2012 г. Подробная информация об аукционах размещена на сайте Фонда «РЖС» в разделе «Объявленные аукционы».
Как сообщает консультант департамента общественных связей и взаимодействия с Правительственной комиссией Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, аукционы состоятся 30 марта 2012 года, в 13:00 часов по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, центральный подъезд, к. 321. Прием заявок прекращается 28 марта 2012 года, в 18:00 часов.