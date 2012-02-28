Аукцион РЖС: земельные участки за Ожогина под малоэтажное жилье

Начальная цена права на заключение договора аренды 5 земельных участков, входящих в состав единого лота, общей площадью 18,6 га составляет 1 млн 276 тысяч рублей, в том числе НДС 18%. Шаг аукциона – 50 тысяч рублей. Срок договора аренды – 4 года со дня подписания актов приема-передачи участков. Минимальный объем общей площади жилья в застройке – 10 тысяч квадратных метров.