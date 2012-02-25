Сколько квартир нужно рынку, чтобы снизить цены на жилье

Рынок недвижимости Тюмени сегодня слишком «перегрет», особенно в сегменте жилья эконом-формата. Чтобы цены хоть немного, но начали снижаться, рынку не хватает порядка 700 квартир в месяц. Такие подсчеты провело региональное агентство недвижимости «Этажи».
Объем предложения эконом-класса не соотносится с объемом спроса в регионе. «К сожалению, строятся большеформатные квартиры, которые, сказать прямо, в таком объеме не нужны городу – у них долгая экспозиция. Ценник первичного жилья - одно-, двух- и трехкомнатных квартир эконом класса сегодня порядка 46 тысяч рублей за квадратный метр. Если выделить только однокомнатные, то в них цена за «квадрат» выше 50 тысяч рублей. То есть получатели субсидий и различных видов господдержки значительно переплачивают в цене», - рассказал 21 февраля на совещании, посвященном итогам строительного комплекса Тюменской области в 2011 году и планам на 2012 год, директор РАН «Этажи» Ильдар Хусаинов.
По его информации, рынок ипотеки вырос в 4 раза за два года. «За последние 2 года объемы выдачи кредитов зашкаливают всевозможные пределы», - говорит он. К тому же структура рынка перераспределилась в сторону объектов с дальним сроком ввода в эксплуатацию. Доля домов 50%-ной готовности среди предложений значительно сократилась. Если в первом квартале 2010 года таких объектов было 50% среди всего предложения, то на сегодня их менее 20% от общего объема предложения.
В дополнение к этому, в городе много приобретенных, но пустующих квартир. «Строительный комплекс на треть работает на Югру и Ямал. По нашим данным, порядка 33% «северных» жителей покупают новостройки в Тюмени, во вторичном жилье доля северян ощутимо меньше. Большинство из них в этих квартирах не живет в первое время», - рассказал Ильдар Хусаинов.
«С нижнего пика кризиса цены на недвижимость поднялись на 30-40%. Причина роста цен – сложность в регулировании рынка. А точнее, сложно рассчитывать покупательский спрос на 2-3 года вперед. Если дефицит продолжит нарастать и дальше, то цены будут расти совсем неуправляемо», - считает он.
Чтобы сгладить несоответствие предложения и спроса на рынке жилья, по подсчетам РАН«Этажи», тюменцам необходимы дополнительно порядка 700 квартир эконом-класса в месяц. Причем, как то простимулировать рынок вторичного жилья на увеличение предложения практически невозможно, вся надежда на первичное жилье. То есть, если бы цифра ввода жилья сегодня составляла не 1 млн 220 тысяч по всей области, а примерно 1 млн 700 тысяч квадратных метров, это и был бы тот объем, при котором наступила бы стабилизация. А при вводе в районе 2 млн квадратных метров в год цены начнут падать до уровня 35-37 тысяч рублей за метр квадратный, уверен Хусаинов.
При этом директор агентства недвижимости отметил, что если бы не активные действия Правительства ТО по стимуляции предложения, то ситуация могла бы быть еще хуже. Напомним, что в Тюмени цены ниже чем в Екатеринбурге, Сургуте, при том что спрос на одного жителя значительно выше, чем в этих городах.