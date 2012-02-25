Сколько квартир нужно рынку, чтобы снизить цены на жилье

Чтобы сгладить несоответствие предложения и спроса на рынке жилья, по подсчетам РАН«Этажи», тюменцам необходимы дополнительно порядка 700 квартир эконом-класса в месяц. Причем, как то простимулировать рынок вторичного жилья на увеличение предложения практически невозможно, вся надежда на первичное жилье. То есть, если бы цифра ввода жилья сегодня составляла не 1 млн 220 тысяч по всей области, а примерно 1 млн 700 тысяч квадратных метров, это и был бы тот объем, при котором наступила бы стабилизация. А при вводе в районе 2 млн квадратных метров в год цены начнут падать до уровня 35-37 тысяч рублей за метр квадратный, уверен Хусаинов.