Кто вводит дома раньше срока

«Темпы строительства значительно увеличились за счет освоения технологии монолитно-каркасного домостроения, рассказал главный специалист отдела маркетинга и продаж ПСК «Дом» Владимир Спиридонов. – Плюсом технологии является экономичность и скорость строительства. К тому же, построенные таким образом дома долговечны, срок их эксплуатации не менее 100 лет». Из объяснений специалиста, дома выстроены высококачественно, поэтому им не грозит промерзание, а пожарная безопасность повышена. «Нравится клиентам и высота потолков в квартирах, в чистом виде она составляет 2,7 метра. И еще. В высотных 16-этажных домах спроектирована независимая система отопления с насосами, обеспечивающими циркуляцию воды, есть насосная станция и в системе водоснабжения», - добавил он. Плюс ко всему – применение энергосберегающих технологий на объектах.