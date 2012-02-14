Кто вводит дома раньше срока

Покупателей квартир в новостройках ООО «ПСК «Дом» приглашает к заселению. О досрочном завершении строительства первой очереди комплекса «Тюменский» в одноименном микрорайоне города Тюмени сообщает застройщик.
Дома первой очереди «Тюменского», которым присвоены адреса: улица Прокопия Артамонова, 8 (ГП-1, ГП-2, ГП-3 с нежилыми помещениями), Артамонова, 8 к.1 (ГП-5-1) и Станислава Карнацевича, 6 (ГП4-4 с нежилыми помещениями), введены в эксплуатацию 29 декабря 2011 года, т.е. на один год ранее срока, предусмотренного договорами участия в долевом строительстве.
Документы и ключи будут выдаваться с середины февраля 2012 года по адресу: г. Тюмень, ул. Станислава Карнацевича, 14. При предъявлении паспорта и договора участия в долевом строительстве. Для упорядочения процедуры выдачи ключей и передачи квартир ООО «Проектно-Строительная компания «Дом» рекомендует жильцам приходить за ключами в назначенное время, указанное в уведомлениях компании.
Напомним, комплекс домов ЖК «Тюменский», расположенный в одноименном микрорайоне, состоит из четырнадцати 16-этажных домов. Начало строительству было положено в декабре 2009 года. Сегодня пять объектов полностью готово. Выполнено благоустройство территории, а также выстроен и введен в эксплуатацию подземный паркинг на 125 машиномест.
«Темпы строительства значительно увеличились за счет освоения технологии монолитно-каркасного домостроения, рассказал главный специалист отдела маркетинга и продаж ПСК «Дом» Владимир Спиридонов. – Плюсом технологии является экономичность и скорость строительства. К тому же, построенные таким образом дома долговечны, срок их эксплуатации не менее 100 лет». Из объяснений специалиста, дома выстроены высококачественно, поэтому им не грозит промерзание, а пожарная безопасность повышена. «Нравится клиентам и высота потолков в квартирах, в чистом виде она составляет 2,7 метра. И еще. В высотных 16-этажных домах спроектирована независимая система отопления с насосами, обеспечивающими циркуляцию воды, есть насосная станция и в системе водоснабжения», - добавил он. Плюс ко всему – применение энергосберегающих технологий на объектах.
«Сегодня квартир в комплексе «Тюменском» на продаже нет, ни в введенных, ни в строящихся домах – все реализовано. Средняя стоимость квадратного метра составила 36,5 тысяч рублей. Жилье эконом-класса сегодня в компании представлено в другом объекте – жилом комплексе «Южном», расположенном по улице Федюнинского», - отметил Владимир Спиридонов.