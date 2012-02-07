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Кто такие кадастровые инженеры

7 февраля 2012, 16:41
Кто такие кадастровые инженеры, чем они занимаются, и какие квалификационные требования предъявляются к ним. Ответы на эти и другие вопросы получат жители Тюменского региона.

Кто такие кадастровые инженеры, чем они занимаются, и какие квалификационные требования предъявляются к ним. Ответы на эти и другие вопросы получат жители Тюменского региона в рамках «прямой» телефонной линии, организованной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

Заявленная тема мероприятия «Подготовка и деятельность кадастровых инженеров». На вопросы граждан ответит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки объектов недвижимости Управления Игорь Васильевич Головкин.

Жители региона узнают о том, кто может стать кадастровым инженером, о порядке проведения экзамена на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, о кадастровой деятельности в отношении земельных участков и других объектов недвижимости и о том, как выбрать кадастрового инженера для выполнения кадастровых работ, сообщает пресс-центр ведомства.

«Прямая» телефонная линия состоится 9 февраля 2012 года с 11.00 до 12.00 по телефону (3452) 43-28-43.

Фото с сайта moe-online.ru

#Новости#Кадастровые инженеры#Недвижимость#Женя#Общество
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