Кто такие кадастровые инженеры

Жители региона узнают о том, кто может стать кадастровым инженером, о порядке проведения экзамена на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, о кадастровой деятельности в отношении земельных участков и других объектов недвижимости и о том, как выбрать кадастрового инженера для выполнения кадастровых работ, сообщает пресс-центр ведомства.