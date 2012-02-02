Каждый пятый кредит в области выдан ВТБ24

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По итогам 2011 года, в Тюменской области объем привлеченных средств клиентов (физических и юридических лиц) ВТБ24 в Тюменской области увеличился до 7,7 млрд рублей. Основную долю (83%) в притоке дополнительных средств занимают средства населения, срочные вклады. В декабре 2011 года ВТБ24 поставил абсолютный рекорд по показателю месячных продаж ипотеки в своей истории – 331 ипотечный кредит на сумму 0,5 млрд рублей. За месяц выдано кредитов больше, чем за первый квартал прошлого года. А за 2011 год выдано свыше 3 млрд рублей, что 2,5 раза превосходит показатель 2010 года. Такие данные привел 1 февраля на пресс-конференции Александр Пахомов, управляющий РОО «Тюменский» ВТБ24.
О планах по завоеванию более значимых рыночных позиций ВТБ24 заявил еще в начале сентября прошлого года. Тогда же банк начал реализацию долгосрочной программы: были снижены процентные ставки и отменены комиссии за выдачу кредитов, оптимизирована система продаж, началось строительство новых офисов на севере области. И уже к концу банк добился своей цели – теперь он выдает в Тюменской области каждый пятый ипотечный кредит.
«Мы значительно снизили ставки (сегодня они от 7,5% в рублях) и этот факт, безусловно, был оценен нашими клиентами. Кроме того, хитом этого года стала программа «Победа над формальностями» - кредит по двум документам. С мая 2011 года ВТБ24 предлагает уникальную программу для молодых семей «Ипотека + Материнский капитал». Отличительная особенность программы в том, что клиенты могут получить ипотечный кредит без первоначального взноса, но при этом все остальные параметры кредитования остаются без изменений. В конце года ВТБ24 приступил к реализации программы ипотечного кредитования для военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы (НИС). В Югре банк кредитовал по программе «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 2005-2015 годы», согласно которой заемщики ВТБ24 получали государственную поддержку в форме компенсации процентной ставки. По итогам года на территории ХМАО до 80% выданных ВТБ24 кредитов проходит по этой программе», - рассказал управляющий РОО «Тюменский» ВТБ24 Александр Пахомов.
Фото с сайта pro-nedvizimost.blog.ru