Каждый пятый кредит в области выдан ВТБ24

«Мы значительно снизили ставки (сегодня они от 7,5% в рублях) и этот факт, безусловно, был оценен нашими клиентами. Кроме того, хитом этого года стала программа «Победа над формальностями» - кредит по двум документам. С мая 2011 года ВТБ24 предлагает уникальную программу для молодых семей «Ипотека + Материнский капитал». Отличительная особенность программы в том, что клиенты могут получить ипотечный кредит без первоначального взноса, но при этом все остальные параметры кредитования остаются без изменений. В конце года ВТБ24 приступил к реализации программы ипотечного кредитования для военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы (НИС). В Югре банк кредитовал по программе «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 2005-2015 годы», согласно которой заемщики ВТБ24 получали государственную поддержку в форме компенсации процентной ставки. По итогам года на территории ХМАО до 80% выданных ВТБ24 кредитов проходит по этой программе», - рассказал управляющий РОО «Тюменский» ВТБ24 Александр Пахомов.