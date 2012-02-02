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Большинство бизнес-центров Тюмени – среднего класса

2 февраля 2012, 16:56
Уже 17 коммерческих объектов Тюмени классифицировано по стандартам, разработанным российской Гильдией управляющих и девелоперов (ГУД). Большинство их класса «В».

Уже 17 коммерческих объектов Тюмени классифицировано по стандартам, разработанным российской Гильдией управляющих и девелоперов (ГУД). Большинство их класса «В».

Последними классность присвоена 3 тюменским объектам, введенным в эксплуатацию в конце 2011 года: БЦ «Нобель Парк», БЦ «Golf Palace» и БЦ «Бурнефтегаз». Таким образом, в настоящий момент экспертами ГУД присвоена классность 17 качественным объектам офисной недвижимости нашего города. Класса «А» удостоены бизнес-центры «Gazoil Plaza», «Соларис» и «Нобель Парк»; «В+» - «ОвенталТауэр»; «В» - «Ермак», «Индиго», «Менделеев House», «Нобель», «Панорама», «Сити-центр», «Флагман», «Ямская Слобода», «Golf Palace», «Бурнефтегаз»; «С» - «Гранд», Административное здание на ул. Республики, д. 61, «Республика», сообщает официальный сайт ГУД.

«Главная задача классификации объектов недвижимости – это создание реальной картины рынка бизнес-центров, понять его общий объем, объекты какого уровня на сегодняшний день существуют и востребованы, – рассказала Председатель Сертификационной комиссии по классификации бизнес-центров ГУД в Тюмени, директор компании «Нобель групп» Елена Чуклина. – По опыту работы Сертификационных комиссий в других городах стало понятно, что идея внедрения единых правил классификации объектов офисной недвижимости является не только возможностью по продвижению среди потенциальных арендатора, но и связующим звеном между профессионалами рынка всей страны».

«Разработанная классификация вводит четкие параметры, как инженерного, так и инфраструктурного, сервисного насыщения офисного центра, - комментирует Светлана Молодкина, аналитик ЗАО «Ассоциация АЛКО», - Эта информация полезная для арендаторов - для понимания того, чем обусловлен уровень арендных ставок, а также и для инвесторов, планирующих строительство бизнес-центра того или иного класса».

#Новости#Классификация бизнес-центров#Недвижимость#Женя#Общество
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