Большинство бизнес-центров Тюмени – среднего класса

«Главная задача классификации объектов недвижимости – это создание реальной картины рынка бизнес-центров, понять его общий объем, объекты какого уровня на сегодняшний день существуют и востребованы, – рассказала Председатель Сертификационной комиссии по классификации бизнес-центров ГУД в Тюмени, директор компании «Нобель групп» Елена Чуклина. – По опыту работы Сертификационных комиссий в других городах стало понятно, что идея внедрения единых правил классификации объектов офисной недвижимости является не только возможностью по продвижению среди потенциальных арендатора, но и связующим звеном между профессионалами рынка всей страны».