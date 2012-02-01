В Тюмени новая стройплощадка: «Партнер-Инвест» выходит из Зареки

В Тюмени появится новый микрорайон. Его возведут компании ТДСК, «ПСК «Дом» и «Партнер-Инвест». Именно им доверит возведение нового жилья на своей земле ОАО «АИЖК по Тюменской области».
Сегодня был подписан договор между ОАО «АИЖК по ТО», Западно-Сибирским банком Сбербанка России и областным Правительством. АИЖК с помощью заемных средств Сбербанка выкупит участок земли в границах улиц Федюнинского-микрорайона МЖК-улиц Монтажников-Широтной и позволит крупным местным застройщикам (ТДСК, «ПСК «Дом» и «Партнер-Инвест») возводить на этих территориях жилые дома. А покупателям квартир в новом микрорайоне будут предложены особые продукты банка. Председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка России Сергей Мальцев назвал совместную работу ярким примером частно-государственного партнерства.
«Здесь будет возведено порядка 600 тысяч квадратных метров жилья класса эконом и стандарт. Именно такое жилье подходит под государственные жилищные программы, действующие в регионе», - сообщил на церемонии подписания договора сегодня замгубернатора области Евгений Заболотный. В микрорайоне будет комплексное развитие территорий, планирование, благодаря чему территория будет обеспечена объектами соцкультбыта и коммерческой недвижимости.
Что касается сроков строительства, по мнению гендиректора тюменского АИЖК Рустама Самкаева, первые сваи начнут забивать в микрорайоне уже весной, а через 1,5-1,8 года появятся первые введенные дома. Полностью на застройку данной территории он выделяет 4,5 года.