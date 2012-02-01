В Тюмени новая стройплощадка: «Партнер-Инвест» выходит из Зареки

Сегодня был подписан договор между ОАО «АИЖК по ТО», Западно-Сибирским банком Сбербанка России и областным Правительством. АИЖК с помощью заемных средств Сбербанка выкупит участок земли в границах улиц Федюнинского-микрорайона МЖК-улиц Монтажников-Широтной и позволит крупным местным застройщикам (ТДСК, «ПСК «Дом» и «Партнер-Инвест») возводить на этих территориях жилые дома. А покупателям квартир в новом микрорайоне будут предложены особые продукты банка. Председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка России Сергей Мальцев назвал совместную работу ярким примером частно-государственного партнерства.