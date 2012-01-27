Березовую рощу срубили незаконно. Будет ли стройка?

«На въезде в «Московский дворик» по левую сторону есть березовая роща, часть которой, согласно проекту генерального плана, планируется использовать для строительства объектов дорожной инфраструктуры, а часть – для деловой застройки. Я понимаю, что если в этом варианте генплан у нас будет принят, то в дальнейшем может встать вопрос о том, что часть зеленых насаждений, которые могут помешать застройке, будут снесены. Но отмечу, что правила благоустройства предусматривают компенсацию всех срубленных деревьев, то есть, если в одном месте спилили деревья, в другом месте их должны посадить. На сегодняшний день вопрос о том, чтобы снести какие-то деревья на уровне муниципального образования не стоял. Первое заявление на эту тему поступило сегодня, его еще следует рассмотреть и принимать решение», - прокомментировал глава администрации Московского МО Александр Петров.