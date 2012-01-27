Березовую рощу срубили незаконно. Будет ли стройка?

Часть березовой рощи возле жилого района «Московский дворик» начали вырубать незаконно. Распоряжений о сносе насаждений в Московском муниципальном образовании никто не давал, а факт вырубки зафиксирован.
Пару дней назад в редакцию NashGorod.ru обратились жители жилого района «Московский дворик». Они сетовали на то, что в поселке вырубают зеленые насаждения, предположительно, под строительство дорожной инфраструктуры. Накануне в поселке Московском прошли публичные слушания по внесению изменений в генплан Московского муниципального управления, а конкретно в деревнях Дербыши, Дударева и самом Московском поселке. В рамках этого мероприятия вопрос сноса березовой рощи был поднят.
«На въезде в «Московский дворик» по левую сторону есть березовая роща, часть которой, согласно проекту генерального плана, планируется использовать для строительства объектов дорожной инфраструктуры, а часть – для деловой застройки. Я понимаю, что если в этом варианте генплан у нас будет принят, то в дальнейшем может встать вопрос о том, что часть зеленых насаждений, которые могут помешать застройке, будут снесены. Но отмечу, что правила благоустройства предусматривают компенсацию всех срубленных деревьев, то есть, если в одном месте спилили деревья, в другом месте их должны посадить. На сегодняшний день вопрос о том, чтобы снести какие-то деревья на уровне муниципального образования не стоял. Первое заявление на эту тему поступило сегодня, его еще следует рассмотреть и принимать решение», - прокомментировал глава администрации Московского МО Александр Петров.
На публичных слушаниях выяснилось, что по предложениям разработчиков генплана сносу подлежит не только часть рощи в районе жилой застройки «Московский дворик», но и часть соснового бора там же, а также часть насаждений в Московском поселке. Жители муниципального образования не готовы отдать леса под застройку, поэтому на публичных слушаниях они сформировали свои требования: сохранить зеленые насаждения, леса в тех границах, которые есть сейчас. И предусмотреть такое функциональное зонирование территорий, чтобы в дальнейшем, после утверждения генплана и правил застройки и землепользования, возможности для вырубки зеленых насаждений не было.
«Нам здесь жить, нашим детям и внукам жить, поэтому экологию нужно сохранять. И пусть мы садим на своих участках насаждения, но вековой лес – это совсем другое, это самый лучший источник кислорода, а также держатель баланса подземных вод», - высказался один из жителей.
Старожилы Московского поселка отмечают, что зеленые насаждения муниципального образования являются территориально привлекательными объектами – нередко к ним тянутся руки строителей, и жильцам приходится отстаивать свою точку зрения на этот вопрос. Местные жители утверждают, что уже сейчас лес окружен строениями настолько, что попасть в него нереально.
Отметим, те изменения, что предложены в генеральный план, еще не закон, они могут быть изменены. После проведения процедуры публичных слушаний на основании составленного протокола будет проектная организация дорабатывать план. Возможно, зона транспортной инфраструктуры будет иметь какое-то другое назначение.
«После того, как жители заявили о факте вырубки, мы со своей стороны написали заявление в тюменское РОВД. Деревья пока не убраны, они будут там лежать до тех пор, пока виновные не будут найдены», - прокомментировал глава МО.