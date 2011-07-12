Тюменьстат: тюменские квартиры подорожали

Таким образом, средняя стоимость квадратного метра общей площади типовой квартиры в целом по области составляет 44 тысячи 368 рублей в новостройке и чуть ниже на вторичном рынке - 43 995 рублей. В аналогичном периоде прошлого года эти параметры составляли 41 335 и 46 904 рублей соответственно. На юге Тюменской области этот показатель составляет 39 558 и 43 854 рублей соответственно (данные прошлого года - 38 168 и 44 982 рублей).