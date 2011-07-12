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Тюменьстат: тюменские квартиры подорожали

12 июля 2011, 14:33
На конец второго квартала 2011 года в сравнении с предыдущим кварталом индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья по Тюменской области составили соответственно: 101,2% и 100,7%.

Такие данные приводит Тюменьстат, ссылаясь на выборочные исследования организаций, занимающихся операциями с недвижимостью.

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре индекс цен на первичном рынке жилья составил 99,9% и на вторичном рынке жилья - 101,0%, в Ямало-Ненецком автономном округе индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья не изменились и в Тюменской области (без автономных округов) -102,1 % и 99,7 % соответственно.

Таким образом, средняя стоимость квадратного метра общей площади типовой квартиры в целом по области составляет 44 тысячи 368 рублей в новостройке и чуть ниже на вторичном рынке - 43 995 рублей. В аналогичном периоде прошлого года эти параметры составляли 41 335 и 46 904 рублей соответственно. На юге Тюменской области этот показатель составляет 39 558 и 43 854 рублей соответственно (данные прошлого года - 38 168 и 44 982 рублей).

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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