FIABCI-Россия: лучшие проекты посткризисного года

Начался прием заявок на участие в российском этапе конкурса FIABCI Prix d’Excellence 2012 – конкурса на лучший реализованный девелоперский проект. Его итоги будут подведены в рамках Международного инвестиционного форума по недвижимости PROEstate в сентябре 2011 года в Санкт-Петербурге.
Участие в конкурсе бесплатное. Прием заявок продлится до 15 августа 2011 года. Победители российского этапа получат право участия во Всемирном Prix d'Excellence-2012, сообщается на сайте соорганизатора российского этапа конкурса - Гильдии управляющих и девелоперов.
Победители будут определены в 8 номинациях: жилая недвижимость, торговая, офисная и гостиничная недвижимость, общественный сектор, рекреационный сектор, мастер-план (для проектов комплексного освоения территорий), наследие (здания, прошедшие реконструкцию с восстановлением исторического облика). На конкурс могут быть заявлены только реализованные проекты, введенные в эксплуатацию не позднее сентября 2010 г. Таким образом, в этом году жюри конкурса предстоит рассмотреть проекты, введенные в эксплуатацию в первый посткризисный год.
В 2010 году на участие в конкурсе компаниями был представлен 91 проект из более чем 20 городов России. Москва представила 20 проектов, Санкт-Петербург – 30, Екатеринбург – 7, Новосибирск – 4, Ижевск – 3, Тюмень – 2. Также конкурсная комиссия рассмотрела проекты из Омска, Казани, Челябинска, Калининграда, Красноярска, Краснодара, Сочи, Самары, Набережных Челнов, Ульяновска, Волгограда, Пензы, Южно-Сахалинска, Иваново, Чебоксар и Ярославля. В разные годы для участия в российском этапе конкурса свои проекты представляли администрация Омска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, ГАУ "Деревня Универсиады", ОАО «Аэропорт Кольцово», ГК «Ташир», MIRAX GROUP, ГК «Ренова-Строй Груп», AFI Development и другие.
Ежегодный конкурс девелоперских проектов Prix d'Excellence – один из самых престижных мировых конкурсов в области недвижимости, который проводится с 1992 года. Главная цель конкурса – выявить действительно лучшие объекты, охарактеризовать новые тенденции развития рынка недвижимости. За 17 лет существования премии Prix d'Exellence золотую награду получали такие проекты как Парижский Диснейленд, башни-близнецы Петронас (Petronas Towers) в Куала-Лумпур (Малайзия), Музей Гуггенхайма в Бильбао (Испания), стадион в Гонконге.
Фото с сайта arendamsk.info