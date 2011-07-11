FIABCI-Россия: лучшие проекты посткризисного года

Победители будут определены в 8 номинациях: жилая недвижимость, торговая, офисная и гостиничная недвижимость, общественный сектор, рекреационный сектор, мастер-план (для проектов комплексного освоения территорий), наследие (здания, прошедшие реконструкцию с восстановлением исторического облика). На конкурс могут быть заявлены только реализованные проекты, введенные в эксплуатацию не позднее сентября 2010 г. Таким образом, в этом году жюри конкурса предстоит рассмотреть проекты, введенные в эксплуатацию в первый посткризисный год.