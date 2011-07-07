Россияне начнут строить на воде

На водных объектах России будут создавать искусственные земельные участки с целью возведения на них зданий и сооружений .
Закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» уже принят Госдумой в третьем чтении. Отметим, что вынесен на рассмотрение он в ноябре 2008 года депутатами во главе с председателем комитета по строительству и земельным отношениям Мартином Шаккумом. Законопроект был принят в первом чтении в июне 2009 года, во втором чтении - 1 июля 2011 года, сообщает «Интерфакс».
Как отмечается в документе, создание таких земельных участков необходимо в целях «строительства на них зданий, сооружений и (или) их комплексного освоения в целях строительства».
Искусственный земельный участок создается путем намыва или отсыпки грунта либо использования иных технологий. После его ввода в эксплуатацию он признается земельным участком. Он может прилегать к существующим участкам или быть изолированным от них.
Инициаторами создания искусственных участков могут быть органы власти всех уровней, физлица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица. Инициатор создания участка должен представить на согласование в органы власти соответствующий проект, который размещается в Интернете местным органом власти. Заинтересованные лица могут представить к нему замечания. Срок согласования проекта не должен превышать одного месяца. Если в этот срок инициатор не получил замечаний по проекту от органа власти, то проект считается согласованным с местными властями. Разрешение на создание участка выдается либо правительством, либо уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, либо органом исполнительной власти субъекта в зависимости от целей создания участка.
Договор о создании искусственного земельного участка заключается по итогам проведения открытого аукциона. В документе дается перечень случаев, когда не требуется проведение открытого аукциона. В частности, это касается случаев, когда договор заключается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с лицом, определенным указом или распоряжением президента или правительства, или с лицом, которое реализует проект по строительству или расширению морского порта на основании соответствующего решения правительства. В документе прописывается процедура проведения аукциона, особенности подготовки проектной документации участка, нормы о праве собственности на такие участки.
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