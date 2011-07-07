Россияне начнут строить на воде

Инициаторами создания искусственных участков могут быть органы власти всех уровней, физлица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица. Инициатор создания участка должен представить на согласование в органы власти соответствующий проект, который размещается в Интернете местным органом власти. Заинтересованные лица могут представить к нему замечания. Срок согласования проекта не должен превышать одного месяца. Если в этот срок инициатор не получил замечаний по проекту от органа власти, то проект считается согласованным с местными властями. Разрешение на создание участка выдается либо правительством, либо уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, либо органом исполнительной власти субъекта в зависимости от целей создания участка.