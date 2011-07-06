Земли под жилое строительство быстрее пойдут в оборот

Законом «О внесении изменений в статьи 13 и 14 федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», подготовленным депутатами Мартином Шаккумом, Игорем Руденским, Хафизом Салиховым, Ризвангаджи Исаевым, Валерием Пановым, предусматривается сокращение с 3 до 1 года срока, на который органам власти субъектов РФ в целях жилищного строительства передаются полномочия по управлению и распоряжению федеральными земельными участками. Предусмотрено также сокращение с 3 до 1,5 лет срока аналогичной передачи в целях создания промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов и размещения объектов инфраструктуры. В отношении таких участков правительственной комиссией должно быть принято решение о целесообразности такой передачи, сообщает «Интерфакс».