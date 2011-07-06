Земли под жилое строительство быстрее пойдут в оборот

Законом «О внесении изменений в статьи 13 и 14 федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», подготовленным депутатами Мартином Шаккумом, Игорем Руденским, Хафизом Салиховым, Ризвангаджи Исаевым, Валерием Пановым, предусматривается сокращение с 3 до 1 года срока, на который органам власти субъектов РФ в целях жилищного строительства передаются полномочия по управлению и распоряжению федеральными земельными участками. Предусмотрено также сокращение с 3 до 1,5 лет срока аналогичной передачи в целях создания промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов и размещения объектов инфраструктуры. В отношении таких участков правительственной комиссией должно быть принято решение о целесообразности такой передачи, сообщает «Интерфакс».
Данная мера позволит стимулировать более оперативное принятие решений по передаче земельных участков застройщикам для жилищного и иного строительства, считают авторы документа. В том числе это исключит ситуации, когда у субъекта РФ окажется в управлении большое количество земельных участков, по которым долгое время не принимаются решения о предоставлении их для освоения, отмечают авторы.
При работе над документом во втором чтении были исключены поправки, которые наделяли субъекты РФ правом самостоятельно переводить такие земельные участки из одной категории в другую. В настоящее время перевод таких земельных участков, находящихся в федеральной собственности, из одной категории в другую проводится правительством РФ по ходатайству субъекта РФ.
Кроме того, законом органы власти субъектов РФ наделяются правом устанавливать при проведении аукционов по продаже права на заключение договоров аренды таких земельных участков для жилищного строительства, в том числе для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, требования к параметрам и характеристикам планируемого развития территории.
Документ также содержит нормы, направленные на упрощение переоформления права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками.