Цены на жилье могут вернуться к докризисному уровню

Так, президент Ассоциации строителей России АСР) Николай Кошман считает, что стоимость жилья в России в 2011 году при определенных условиях может достигнуть докризисного уровня. В частности, к такому ходу вещей может привести ситуация с цементом, которая наблюдается в последние месяцы в нашей стране. По его информации, цемент в период с марта по июнь подорожал в два раза - до 6 тысяч рублей за тонну, пояснил глава АСР на мероприятии 30 июня 2011 года. Он также напомнил, что по итогам пяти месяцев года в России было построено на 6,9% меньше жилья, чем в аналогичный период 2010 года, а значит, говорить о снижении цен не приходится.