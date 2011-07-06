Цены на жилье могут вернуться к докризисному уровню

Понижения стоимости квадратного метра жилья ждать не стоит, считают участники «круглого стола» Ассоциации строителей России «Социальное жилье - стратегическое направление развития строительства в России: опыт, проблемы, перспективы».
Так, президент Ассоциации строителей России АСР) Николай Кошман считает, что стоимость жилья в России в 2011 году при определенных условиях может достигнуть докризисного уровня. В частности, к такому ходу вещей может привести ситуация с цементом, которая наблюдается в последние месяцы в нашей стране. По его информации, цемент в период с марта по июнь подорожал в два раза - до 6 тысяч рублей за тонну, пояснил глава АСР на мероприятии 30 июня 2011 года. Он также напомнил, что по итогам пяти месяцев года в России было построено на 6,9% меньше жилья, чем в аналогичный период 2010 года, а значит, говорить о снижении цен не приходится.
Не смотря на все трудности в строительном секторе, жилищное строительство продолжает развиваться. По мнению первого исполнительного вице-президента РСПП Александра Мурычева, число выданных кредитов на строительство юридическим и физическим лицам продолжает расти. В свою очередь, член совета директоров бывшей Mirax Group (сейчас Nazvanie.net) Максим Темников уверен, что ипотечные ставки кредитов высоки для большинства россиян. По словам гендиректора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александра Семеняки, сегодня купить жилье с помощью ипотеки может только каждый пятый житель Российской Федерации - всего 22% россиян.
Участники «круглого стола» поднимали вопросы объединения усилий законодателей, строителей и банкиров для того, чтобы строительный сектор продолжал развиваться, и жилье стало доступнее для россиян. Как сообщила пресс-служба АСР, мероприятие имело намерение обратить внимание органов власти, бизнеса, специалистов, общественности на вопросы и проблемы, имеющиеся в секторе строительства социального жилья, на социальную и экономическую значимость этой специфической сферы, в которой одновременно осуществляется производство и оказываются услуги населению.
Что касается Тюменской области, то здесь уже построена половина от запланированного на 2011 год ввода жилья, тем не менее, стоимость квадратного метра к понижению не стремится. Ряд застройщиков не отрицает, что к осени цены вновь начнут расти.