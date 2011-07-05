Минфин не готов к налогу на недвижимость

Об этом сообщил во вторник журналистам статс-секретарь — замминистра финансов Сергей Шаталов, пишут «Ведомости». «Я просто не представляю, как это можно сделать. Должна быть массовая оценка системы даже в отдельных регионах, которые будут готовы к тому, чтобы это сделать. Пока этого нет», — сказал он.