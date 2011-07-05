Минфин не готов к налогу на недвижимость

Об этом сообщил во вторник журналистам статс-секретарь — замминистра финансов Сергей Шаталов, пишут «Ведомости». «Я просто не представляю, как это можно сделать. Должна быть массовая оценка системы даже в отдельных регионах, которые будут готовы к тому, чтобы это сделать. Пока этого нет», — сказал он.
Напомним, Дмитрий Медведев в бюджетном послании в среду заявил, что местный налог на недвижимость можно начать взимать уже в 2012 году в тех регионах, где будет завершена кадастровая оценка объектов капитального строительства.
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