В Тюмени утвержден норматив стоимости квадратного метра

Для расчета размера социальных выплат для молодых семей, предоставляемых за счет средств федерального бюджета, норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в Тюмени на второй квартал 2011 года составляет 32 450 рублей. Им будет руководствоваться департамент жилищной политики администрации города Тюмени при расчете размера социальных выплат, предоставляемых за счет средств федерального бюджета.