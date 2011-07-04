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В Тюмени утвержден норматив стоимости квадратного метра

4 июля 2011, 11:47
Утвержден норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья на второй квартал 2011 года и на 2011 год по городу Тюмени - 32 450 рублей и 41 605 рублей соответственно.

Для расчета размера социальных выплат для молодых семей, предоставляемых за счет средств федерального бюджета, норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в Тюмени на второй квартал 2011 года составляет 32 450 рублей. Им будет руководствоваться департамент жилищной политики администрации города Тюмени при расчете размера социальных выплат, предоставляемых за счет средств федерального бюджета.

Рассчитывая социальные выплаты, предоставляемые за счет средств областного и местного бюджетов, специалисты департамента будут исходить из норматива 41 605 рублей. Такая сумма утверждена на 2011 год.

Соответствующие постановления подписаны, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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