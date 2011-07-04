Купить «долю» - только у застройщика

Как сообщает Областной фонд развития строительства Тюменской области, согласно программе, участвовать в долевом строительстве можно только путем приобретения «доли» непосредственно у застройщиков на основании договора долевого участия. При покупке же «доли» у физического лица заключается договор уступки прав требования. А такая форма использования господдержки условиям программы не соответствует.