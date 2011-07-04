Купить «долю» - только у застройщика

Согласно жилищной программе для бюджетников Тюмени, ее участники не могут покупать «доли» у физических лиц. Купить «долевку» можно лишь у застройщика.
Как сообщает Областной фонд развития строительства Тюменской области, согласно программе, участвовать в долевом строительстве можно только путем приобретения «доли» непосредственно у застройщиков на основании договора долевого участия. При покупке же «доли» у физического лица заключается договор уступки прав требования. А такая форма использования господдержки условиям программы не соответствует.
Напомним, среди застройщиков, чьи объекты могут приобретать бюджетники Тюмени, ЗАО «СМП-280», ООО «СТК «Союз», ООО «Тюменьгорстрой», ОАО «АИЖК по Тюменской области», ОАО «ТДСК», ЗАО «Компания «Тюменьспецстрой», ООО «Дирекция капитального строительства» , ООО «Инко и К», ЗАО «БаЯрД» , ЗАО «Горжилстрой», ЗАО «Техно», ООО «Фирма «Сантас», ООО «СМП «Вираж», ООО «ДСК ЖБИ-5», ООО «Меридиан Констракшн», ООО «Тюменгазстрой», ООО «Тюмень Великая», ООО «Жильё-север», ЗАО «Завод ЖБИ-3», ООО «ПСК «Дом». Полный список объектов на сайте фонда.