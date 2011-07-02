Тюменские торговые центры, возможно, будут среди лучших

«В настоящее время в российских регионах довольно мало качественных торговых комплексов, – оценивает ситуацию на региональных рынках торговой недвижимости председатель комитета по торговой недвижимости ГУД, управляющий партнер компании LCMC Дмитрий Золин. – До недавнего времени инвесторы и девелоперы при создании объектов не задумывались о проработке концепций. Регионы только подходят к пониманию того, что необходимо строить качественные торговые комплексы, имеющие «изюминку». Этому способствует повышающаяся конкуренция и требования со стороны крупных, сетевых ритейлеров, которые выдвигают примерно одинаковые критерии при поиске помещениям во всех регионах. Что касается Петербурга и Москвы, то в этих городах конкуренция на рынке торговой недвижимости уже давно достигла крайне высокого уровня. Теперь развитие рынка идет по пути увеличения числа качественных объектов. И, конечно, в дальнейшем девелоперам будет все сложнее создавать объекты, которые были бы способны генерировать большие покупательские потоки».