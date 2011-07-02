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Тюменские торговые центры, возможно, будут среди лучших

2 июля 2011, 11:46
Для участия в проекте «ТОП-100 лучших торговых центров России» утверждены объекты Тюмени.

Организаторы пока не раскрывают, какие конкретно торговые центры претендуют на лучшие в стране.

Рейтинг объектов будет представлен в рамках V Международного инвестиционного форума PROEstate, который состоится с 7 по 9 сентября в Санкт-Петербурге. Проект реализуется экспертами комитета по торговой недвижимости Гильдии управляющих и девелоперов (ГУД).

В планах экспертов оценить общей сложности более 300 объектов крупнейших городов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград и другие, сообщает официальны сайт ГУД.

«В настоящее время в российских регионах довольно мало качественных торговых комплексов, – оценивает ситуацию на региональных рынках торговой недвижимости председатель комитета по торговой недвижимости ГУД, управляющий партнер компании LCMC Дмитрий Золин. – До недавнего времени инвесторы и девелоперы при создании объектов не задумывались о проработке концепций. Регионы только подходят к пониманию того, что необходимо строить качественные торговые комплексы, имеющие «изюминку». Этому способствует повышающаяся конкуренция и требования со стороны крупных, сетевых ритейлеров, которые выдвигают примерно одинаковые критерии при поиске помещениям во всех регионах. Что касается Петербурга и Москвы, то в этих городах конкуренция на рынке торговой недвижимости уже давно достигла крайне высокого уровня. Теперь развитие рынка идет по пути увеличения числа качественных объектов. И, конечно, в дальнейшем девелоперам будет все сложнее создавать объекты, которые были бы способны генерировать большие покупательские потоки».

Экспертами рассматриваются только действующие качественные торговые центры площадью от 5 тысяч квадратных метров. Критерии оценки насчитывают более 30 параметров, влияющих как в целом на качество самого объекта, так и на комфортность работы и пребывания в торговом центре. Среди критериев оценки: местоположение, доступность, архитектурные особенности зданий, внутренняя отделка и дизайн, качество отделочных материалов, логистика, инженерия и многое другое.

Фото с сайта gudvin72.ru

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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